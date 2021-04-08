В Бурятии местный пастух пойдет под суд за убийство зарубежного коллеги

Ссора произошла на фоне опьянения, убийца заметал следы, но уснул на месте преступления



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве иностранца и умышленном уничтожении чужого имущества, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый вместе с еще одним местным жителем работал пастухом на животноводческой стоянке возле села Мухоршибирь. Вечером 27 января нынешнего года к ним в гости пришел знакомый 45-летний иностранец с одной из стран Средней Азии, работавший на соседней ферме. Вместе они стали распивать спиртные напитки.



Около полуночи напарник уснул. В это время за столом между обвиняемым и гостем из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой пастух вскочил и нанес удар ногой в голову противника, а затем схватил нож, которым добил иностранца. После этого злоумышленник предпринял попытки уничтожить следы преступления, сжег в печи телефон покойного, однако затем лег на кровать и заснул. Через несколько часов проснулся его напарник. Увидев окровавленное тело, он сразу позвонил в полицию.



Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.



Фото: buryatia.sledcom.ru

