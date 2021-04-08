В Улан-Удэ на два месяца закроют дорогу на Мясокомбинат

Движение пустят по объездной дороге





В Улан-Удэ с 24 апреля по 25 июня на ул. Пугачева будут проводиться работы по прокладке новых канализационных трубопроводов. В связи с этим улица будет закрыта, для движения автотранспорта будет организована объездная дорога. Также изменится схема движения маршрутов № 2 и 24, сообщает Комитет городского хозяйства.

Схема закрытия дорожного движения по ул. Пугачева согласована с ГИБДД. На всем протяжении объездной дороги будут установлены временные дорожные знаки.





Движение автомобилей организовано по объездной дороге от ул. Пугачева, 1а вдоль автоцентра до проходной «Бурятмяспрома» по ул. Пугачева, 38. Схема движения грузового транспорта организована через железнодорожный переезд в мкр. Южный по ул. Гармаева - Пугачева - Псковская - Бограда - Пищевая - Тулаев - Ключевская.Напомним, в 2020 году Улан-Удэ получил 93 млн рублей от Фонда реформирования ЖКХ на реконструкцию аварийных канализационных сетей. На эти деньги и средства МУП «Водоканал» построят новые сети водоотведения от Мясокомбината до 20А квартала.Проектом предусматривается реконструкция существующего напорного коллектора с изменением диаметра и прокладка резервного ствола. Общая протяженность трассы канализационного коллектора после реконструкции составит 4,6 км. Объект будет введен в эксплуатацию в ноябре-декабре 2021 года.Существующий канализационный коллектор протяженностью 2,5 км построен полвека назад и сейчас имеет износ 80%. В феврале 2017 года на коллекторе произошла крупнейшая авария: в результате обрушения камеры гасителя произошел выход сточных вод в районе кольцевой развязки «Беркут». На запуск коллектора ушло два дня, восстановление движения трамваев произошло спустя девять дней.Фото: мэрия Улан-Удэ