В Улан-Удэ за оперным театром начали строительство очередного ТРЦ

Власти прикрываются благоустройством надземной части этого полуподземного ТРЦ



За Бурятским театром оперы и балета стартовали строительные работы. Территория здесь уже давно огорожена, а теперь за забором начала работать техника. В городе, переполненном торговыми комплексами, начинают строить еще одну точку «купи-продай». Власти прикрываются благоустройством надземной части этого полуподземного ТРЦ.



Без каскада водопадов



В далеком 2012 году заявлялось, что на этом месте появится стела в честь 350-летия города, комплекс фонтанов и площадка для массового отдыха. В комплексе предусматривалось строительство площади с фонтанами и социальной инфраструктурой прямо под площадью. Грандиозный комплекс венчала по проекту триумфальная колонна с барельефом, приуроченным к юбилею города. Тогда заслуженный архитектор Российской Федерации Владимир Бельгаев прокомментировал данную перемену.



- Но сейчас на улице Ленина строится новое здание компании «Икат» (ТРЦ «Форум»). Еще раньше под театром построен «Премиум», и они закрыли вид на аркаду оперного театра. А там (на месте, где строится новое здание) в свое время освободили площадку напротив Музея природы, и она специально отведена, чтобы организовать единую красивую площадь перед театром оперы и балета. Здесь был красивый скверик и площадь очень большая для обзора. Но потом решили, что «пустовать у нас ничего не должно». «Икат» начал застройку этой площадки. Из-за этого видовая точка оказалась закрытой и видна лишь только арка и башня радио. Причем здание-то строится не двухэтажное, как остальные строения рядом, а четырехэтажное.



Спустя три года автор проекта Геннадий Хунхенов рассказал, что в проекте исчезла стела, но остались функции отдыха, развлечения, питания. Сам комплекс обещали из трех подземных этажей и каскада водопадов. По его оценке, данный комплекс должен стать фестивальным центром, где будут проходить народные гуляния, театрализованные шоу в праздники. Специально для удобства жителей хотели предусмотреть большое количество посадочных мест, разбить цветники и посадить деревья.



Но все это было в 2015 году. Затем проект подзабылся, никаких работ там не проводилось. И вот теперь за огороженной территорией появилась большая техника, рабочие. Напомним, в 2012 году комитет по управлению имуществом администрации города этот участок предоставил в аренду ООО «Гринвиль». Оно и должно было поначалу реализовать этот проект - построить полуподземный торгово-развлекательный центр и благоустроить надземную часть территории с максимальным сохранением существующего рельефа. В 2018 году комитет по строительству выдал застройщику ООО «Гринвиль» разрешение на строительство объекта. Тем интереснее биография этой конторы, зарегистрированной в Улан-Удэ в 2007 году и имеющей в штате всего одного сотрудника.



Полуподземный в три этажа



Однако затем все права на освоение земельного участка перешли к строительной компании «Бест-плюс». В 2019 году компанией выполнены работы по ограждению территории строительства, завершена разработка рабочей документации. С наступлением теплого периода в 2020 году строителями начаты работы по выносу инженерных сетей с площадки строительства, а затем начнется строительство непосредственно самого объекта. Продолжительность строительства центра - не менее двух лет, прокомментировали ранее в комитете по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.



Однако сам договор аренды на этот участок площадью почти 5 тыс. квадратных метров был заключен совсем недавно – 23 декабря 2020 года. Улан-Удэ сдал эту площадь в центре города СЗ «Бест Плюс» на 13 лет. Цена вопроса – 689 тыс. рублей в год, или 57 тыс. в месяц. А разрешение на строительство выдано уже в январе этого года. В документе прописаны масштабы этого ТРЦ – 3900 «квадратов», четыре этажа, из которых лишь один подземный. Хотя изначально говорилось, что под землей будут три из четырех этажей.



Согласно негосударственной экспертизе, сделанной в 2015 году, площадь участка благоустройства территории - 7600 квадратных метров, а площадь озеленений - всего 835 «квадратов».



При этом благоустроенное общественное пространство над полуподземным ТРЦ пока значится в плане.



Проектом предусмотрено формирование многофункционального полуподземного пространства с благоустройством верхней платформы для отдыха горожан и гостей столицы и для проведения торжественных, праздничных мероприятий, фестивалей и театрализованных шоу. Проектируемый объем представлен в виде озелененных террас, аллей с площадками отдыха, лестничных прогулочных маршей, амфитеатра, тремя основными полуподземными этажами и подвальным этажом. На поверхности объекта, максимально сохраняя естественный рельеф, запроектировано общественное пространство с каскадом водных объектов и мест отдыха, заявили в комитете по архитектуре и градостроительству.



Демократичная концепция



Логичен вопрос в связи с тем, что на объект зашла новая строительная компания, будет ли изменен столь масштабный и интересный проект? Геннадий Хунхенов сообщил, что основная концепция сохранена.



- Да, мы основную концепцию сохранили, что-то добавили, потому что время идет. Это уже шесть или семь лет мы все согласовывали, столько времени прошло, поэтому какие-то тренды добавляем, то есть, имеется в виду, чуть-чуть сценарий расширяем. Я думаю, это к улучшению. А саму концепцию фестивальной площадки, зоны отдыха, платформы мы сохраняем, - сообщил архитектор.



Всех секретов по новшествам он не раскрыл, однако уточнил, что надземная часть будет более демократичной – для отдыха и приятного времяпрепровождения людей.



- В сценарий добавили теневые зоны, аллеи, зелень. Это было еще на градостроительном совете, когда озвучили рекомендации, чтобы зелени было побольше. В первом варианте он был более такой, знаете, официозно-классический, скажем, площадного стиля, все фундаментально-классическое. А в этом варианте он больше озеленен, есть несколько разных зон: аллеи, навесы и т. д. Центральная же часть планируется демократичной. Возможны ресторанные веранды или летние кафе. И в сценарии еще проведение разных таких торжеств, как празднование Нового года, Сагаалгана. Я хочу сказать, что если раньше все это было столично-пафосное, официальное, то сейчас в сценарий мы добавили чуть-чуть новшеств и расширили его для отдыха, - рассказал автор проекта. - Мы сохранили каскад фонтанов. Это будет продолжением Театральной площади. Если площадь Советов – это режимное место, то здесь будет открытая доступная площадка со сценой и проектором. Просто сквер не решит проблем. А здесь будет не просто торговый центр, а культурно-развлекательная площадка.



По словам Хунхенова, в самом ТЦ от 30 до 50 % площади будут занимать рестораны, кафе, сувенирные бутики. Объект хотят сдать до юбилея республики - в 2023 году.



Интересно, что федеральные власти уверяют, что в России количество ТРЦ вдвое меньше, чем в развитых европейских странах. В тройке лидеров по количеству торговых центров на душу населения — Курск, Иваново и Краснодар. Среди аутсайдеров — Севастополь, Абакан и Салават.



Однако в Улан-Удэ количество торговых площадей в центре города зашкаливает: «Форум», «Столичный», «Премиум», «Арун». И это ТЦ только в пределах видимости. При этом не хватает бассейнов, стадионов, аквапарков и просто зеленых территорий. Однако пока отдают землю торговцам, в нашем городе будут одни магазины.



Андрей Шевченко, «Номер один».