В Бурятии ко Дню Победы военные приведут в порядок памятники и мемориалы

Работы, в которых примут участие юнармейцы и кадеты, пройдут на более 40 объектах



Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), юнармейцы и кадеты совместно с представителями военных комиссариатов, приведут в порядок воинские памятники и мемориальные захоронения в Бурятии к 76-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба ВВО.



Работа будет проведена на памятниках в городах, районных центрах, селах республики. Всего ко Дню Победы будет подготовлено более 40 объектов.



Созданные группы произведут очистку территорий вблизи памятников, покрасят заборы, обновят ограды мемориалов, а также очистят от следов коррозии и покрасят корпуса, обновят бортовые номера боевых машин Великой Отечественной войны, которые стоят на постаментах и входят в списочный состав соединений и воинских частей армии.



Фото: «Номер один»

