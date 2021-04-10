10.04.2021
В Бурятии ко Дню Победы военные приведут в порядок памятники и мемориалы

В Бурятии ко Дню Победы военные приведут в порядок памятники и мемориалы

Работы, в которых примут участие юнармейцы и кадеты, пройдут на более 40 объектах

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), юнармейцы и кадеты совместно с представителями военных комиссариатов, приведут в порядок воинские памятники и мемориальные захоронения в Бурятии к 76-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба ВВО.

Работа будет проведена на памятниках в городах, районных центрах, селах республики.  Всего ко Дню Победы будет подготовлено более 40 объектов.

Созданные группы произведут очистку территорий вблизи памятников, покрасят заборы, обновят ограды мемориалов, а также очистят от следов коррозии и покрасят корпуса, обновят бортовые номера боевых машин Великой Отечественной войны, которые стоят на постаментах и входят в списочный состав соединений и воинских частей армии.

Фото: «Номер один»
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