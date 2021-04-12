В Улан-Удэ дождалась ремонта улица имени Сергея Королева

Магистраль, названная в честь человека, открывшего дорогу в космос, стала малопроходимой для машин





В Улан-Удэ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют улицу имени Сергея Королева в микрорайоне Восточный. Городскую магистраль, названную в честь выдающегося советского ученого, конструктора и организатора производства ракетно-космической техники и ракетного оружия, обновят в юбилейный для отечественной космонавтики год, сообщил минтранс Бурятии.



Участок протяженностью около 500 метров будет ремонтировать подрядная организация «Инвестстрой». В ходе ремонта дорожники заменят старое асфальтобетонное покрытие, построят тротуары со стороны жилого сектора, заменят бортовые камни. Также специалисты установят предупреждающие знаки, нанесут разметку. На ремонт выделено около 10,5 миллиона рублей. Работы планируют завершить до октября 2021 года.



«Наконец-то мы дождались ремонта дороги по улице Королева. Этой дороге уже столько лет, она очень изношена. Уже нет смысла проводить ямочный ремонт, решетку на повороте на Королева также постоянно варят – сделать её один раз нормально и все», - поделился своим мнением Александр, водитель автобуса №3, чей маршрут проходит по этой улице.



Напомним, Улан-Удэ участвует в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и в этом году в городе отремонтируют 25 участков дорог протяженностью 30 км.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

