Золотой век российской космонавтики в прошлом

Считают три четверти россиян, но треть из них мечтают о полете к звездам



Мнение о том, что Россия является ведущей космической державой, сегодня разделяет вдвое больше россиян, чем в 2013-м году. Однако большинство опрошенных уверено, что «золотой век» российской космонавтики — это эпоха Сергея Королева и Юрия Гагарина. В опросе портала



Три четверти россиян (76%) уверены, что ведущей космической державой нашу страну можно было назвать во времена Сергея Королева и Юрия Гагарина. Именно в конце 1950-х-начале 1960-х СССР добился убедительных успехов в космической отрасли — запустил первый искусственный спутник Земли и отправил человека в космос, аргументируют респонденты. Такое мнение больше распространено среди опрошенных старше 45 лет (82%).



По мнению 18% респондентов, «золотой век» российской космонавтики - это времена пилотируемой станции «Мир». Такую позицию чаще разделяют мужчины (21% против 15% среди женщин) и опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (22%).



А 15% россиян уверены, что ведущая роль в освоении космоса принадлежит России сегодня. По сравнению с аналогичным исследованием 2013 года, такая точка зрения стала почти вдвое более распространенной (восемь лет назад - 8%). Судя по комментариям, в лидерстве нашей страны на космической арене опрошенных убеждают строительство космодрома «Восточный», запуск тяжелого корабля «Ангара-А5» и пилотируемые космические полеты.



Лишь 4% опрошенных называют периодом расцвета инженерно-космической мысли 90-е годы. Еще 6% респондентов уверены, что наша страна никогда не была лидером в космосе.



Рассуждая о необходимых нововведениях для дальнейшего развития космической отрасли, по сравнению с 2013 годом россияне стали реже упоминать необходимость реформирования системы управления (46 и 31%), а вот тема международного сотрудничества стала упоминаться в 1,5 раза чаще (20 и 30%), и о том, что нужно повышать заинтересованность населения, также стали говорить чаще (18 и 23%).



К слову, романтика космоса все еще влечет россиян: о полете к звездам мечтает практически каждый третий, а особенно часто - программисты, инженерно-технические работники и аналитики.



Фото: pixabay.com Мнение о том, что Россия является ведущей космической державой, сегодня разделяет вдвое больше россиян, чем в 2013-м году. Однако большинство опрошенных уверено, что «золотой век» российской космонавтики — это эпоха Сергея Королева и Юрия Гагарина. В опросе портала SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.Три четверти россиян (76%) уверены, что ведущей космической державой нашу страну можно было назвать во времена Сергея Королева и Юрия Гагарина. Именно в конце 1950-х-начале 1960-х СССР добился убедительных успехов в космической отрасли — запустил первый искусственный спутник Земли и отправил человека в космос, аргументируют респонденты. Такое мнение больше распространено среди опрошенных старше 45 лет (82%).По мнению 18% респондентов, «золотой век» российской космонавтики - это времена пилотируемой станции «Мир». Такую позицию чаще разделяют мужчины (21% против 15% среди женщин) и опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (22%).А 15% россиян уверены, что ведущая роль в освоении космоса принадлежит России сегодня. По сравнению с аналогичным исследованием 2013 года, такая точка зрения стала почти вдвое более распространенной (восемь лет назад - 8%). Судя по комментариям, в лидерстве нашей страны на космической арене опрошенных убеждают строительство космодрома «Восточный», запуск тяжелого корабля «Ангара-А5» и пилотируемые космические полеты.Лишь 4% опрошенных называют периодом расцвета инженерно-космической мысли 90-е годы. Еще 6% респондентов уверены, что наша страна никогда не была лидером в космосе.Рассуждая о необходимых нововведениях для дальнейшего развития космической отрасли, по сравнению с 2013 годом россияне стали реже упоминать необходимость реформирования системы управления (46 и 31%), а вот тема международного сотрудничества стала упоминаться в 1,5 раза чаще (20 и 30%), и о том, что нужно повышать заинтересованность населения, также стали говорить чаще (18 и 23%).К слову, романтика космоса все еще влечет россиян: о полете к звездам мечтает практически каждый третий, а особенно часто - программисты, инженерно-технические работники и аналитики.Фото: pixabay.com