Дальневосточная авиакомпания начнет работать в Бурятии в течение месяца

Об этом сообщил Юрий Трутнев

Созданная единая дальневосточная авиакомпания начнет работать в течение месяца, для этого должны быть решены вопросы субсидирования. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает "РГ".



"Мы постараемся буквально на следующей неделе решить вопросы с субсидированием, и в течение ближайшего месяца компания должна начать работу", - приводит слова Юрия Трутнева пресс-служба вице-премьера.

По его словам, чтобы запустить авиакомпанию, нужно решить начать финансирование. На следующей неделе объем субсидирования будет обсуждаться с министерством финансов, так как на данный момент между Минтрансом и Минфином есть разногласия по объему необходимых средств, отметил вице-премьер.



Он указал, что уже утверждена маршрутная сетка авиакомпании, причем, она значительно больше предыдущей. Для авиакомпании планируется закупить 45 самолетов российского производства. Причем закупка будет проводиться за счет средств федерального бюджета, это согласовано с Минфином, подчеркнул Трутнев. Он пояснил, что были предложения закупать самолеты через лизинговые компании, за счет привлечения кредитов. Но новая авиакомпания будет иметь социальную, а не коммерческую направленность, потому вернуть заемные средства вряд ли удастся без повышения стоимости авиабилетов.



Кроме того, предстоит завершить процессы передачи акций. Акции базовой авиакомпании "Аврора" уже выкуплены и распределены. Но акции региональных компаний так и не переданы. "Точно так же мы хотели бы, чтобы акции региональных компаний были переданы. Мы их не собираемся покупать. Нам надо просто общую структуру управления", - сказал Трутнев.



Напомним, Трутнев ранее заявил, что эта авиакомпания должна стать одним из крупных заказчиков самолета "Байкал", который будет производиться на Улан-Удэнском авиазаводе.

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