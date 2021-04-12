Медвежат из музея Бурятии выпустят на волю

Детенышей подготовят к дикой среде на Иркутской базе реабилитации
Несколько дней назад в жизни «Этнозоосада» Музея народов Забайкалья произошло знаменательное событие. 9 апреля медведиха Семёниха наконец-то решилась показать медвежат миру. Как сообщает пресс-служба музея, мама малышей и раньше выходила, но больше в ночное время, пила воду, брала выложенный корм, но без медвежат.
- Мы каждый день слышали их возню в берлоге и терялись в догадках – сколько же их всего? Всего их два замечательных медвежонка: лобастые, глазастые, с блестящей черно-бурой шерстью с белой проседью, - сообщили в музее.
Однако, бурую семью придется разлучить. Медвежата будут участвовать в программе реабилитации бурых медведей, родившихся в неволе, для последующего выпуска в дикую среду.
- На базе Сибирского зоопарка г. Иркутск создан реабилитационный центр для бурых медведей, куда в ближайшее время (2-3 месяца) отправятся наши медвежата. Это прекрасная альтернатива содержанию и жизни в неволе. Огромная просьба к посетителям зоопарка – не шуметь и не провоцировать медведицу! Она в ярости случайно может поранить медвежат, - предупредили горожан.
Как добавили сотрудники живого уголка, запечатлить медвежат на фото пока не удалось. Всех жителей республики приглашают лично посмотреть на двух детенышей.
Напомним, этой зимой в Музее народов Забайкалья впервые родились медвежата.
фото: Музей народов Забайкалья
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