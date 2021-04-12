В Бурятии спасатели ночью вытащили из болота 65-летнего мужчину

Он заблудился в камышах, но пожилой человек не хотел звонить по номеру 112 для определения локации





В Бурятии сегодня ночью в 2:50 местного времени в службу «112» поступил звонок от молодого мужчины. Его отец потерялся вблизи озера Гусиное и не мог найти дорогу обратно. Диспетчер службы сразу же передал сообщение спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы города Гусиноозерск.



Так как местоположение потерявшегося мужчины было неизвестно, спасатели созвонились с его сыном, сообщившем о пропаже, и выяснили, что его отец не знает, где он находится. Поиски усложнило то, что мужчина брал трубку только если ему звонил сын. Мужчине удалось уговорить отца позвонить по номеру «112», после чего диспетчеру удалось определить координаты пропавшего.



Спасатели незамедлительно выехали на место и обнаружили 65-летнего мужчину в болоте среди сухого камыша. На место поисков также прибыл и сын пострадавшего вместе со своим другом. Общими усилиями пожилой мужчина был выведен из болотистой местности и доставлен в поселок Гусиное озеро. Пострадавшего передали работникам скорой медицинской помощи в удовлетворительном состоянии.



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