Покусанной собаками улан-удэнке сегодня проведут операцию



Родственники 20-летней Татьяны Лоскутниковой сообщили, что сегодня девушке проведут операцию на лице.



- У Танюши сегодня операция. Начинается реконструкция носа. Этап за этапом хирурги создают новое лицо. Держите за неё кулачки, друзья, всё будет хорошо, - написали на странице Тани.



Улан-удэнцы поддержали Татьяну – под постом собралось множество комментариев от неравнодушных пользователей.



«Танечка, солнышко! Пусть сегодня все пройдёт хорошо и легко! Мы все будем за тебя молиться. Держись, сестрёнка, все когда-то пройдёт, и для тебя откроются новые горизонты, жизнь начнёт налаживаться. Ты сильная, все у тебя получится».



«Мы все за тебя молимся, ты в каждом сердце жителей нашей республики», - пишет горожанка.



«Терпения и сил вам, Татьяна! Держим кулачки», - добавляют там же.



Напомним, в декабре минувшего года в Улан-Удэ произошла страшная трагедия – свора безнадзорных собак в микрорайоне Забайкальский сильно изувечила 20-летнюю горожанку недалеко от ее дома. В крайне тяжелом состоянии девушку доставили в больницу. Спустя некоторое время врачи приняли решение направить пострадавшую в московскую клинику. Сейчас Татьяна Лоскутникова проходит сложное лечение в клинике имени Сеченова.



фото: из соцсетей близких