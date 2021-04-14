В Бурятии покинул пост глава Курумканского района

Владислав Сультимов объяснил свое решение «желанием перейти на другое место работы»



Глава администрации муниципального образования «Курумканский район» Владислав Сультимов заявил сегодня о сложении своих полномочий. Он рассказал о своем решении главе Бурятии Алексею Цыденову, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«В связи с моим желанием перейти на другое место работы и, учитывая, что нужны обновления, прошу вашего одобрения внести предложение в районный совет депутатов о сложении моих полномочий как главы муниципального образования «Курумканский район». Хочу поблагодарить вас, смею заверить, что в будущем, работая в других сферах деятельности, я готов приложить все усилия для дальнейшего развития нашего района», - сказал Владислав Сультимов.



Алексей Цыденов поблагодарил главу Курумканского района за совместную работу.



«Я бы хотел отметить, что тот период, когда мы с вами вместе работали, был непростой, и надо отдать должное той работе, которую вы проводили в районе, вашей настойчивости. Как яркий пример – начало строительства школы. Это пример того, что капля камень точит, и такой сложный дорогостоящий вопрос решается и двигается. И по другим направлениям есть результаты. Поэтому я хочу вас поблагодарить за совместную работу», - сказал Алексей Цыденов.



О новом месте работы Владислава Сультимова ничего не сообщается.



Фото: egov-buryatia.ru

