В Бурятии снимают дефицит вакцины от COVID-19

Начались массовые поставки «Гам-КОВИД-Вак» в республику



В Бурятию в государственное предприятие «Бурят-Фармация» поступили 16 800 доз комбинированной векторной вакцины Спутник V («Гам-КОВИД-Вак») от новой коронавирусной инфекции. Вакцина будет доставлена в ближайшее время по городским поликлиниками и центральным районным больницам в зависимости от плана вакцинации, сообщили в минздраве республики.



До конца апреля в республику поступит еще 18 000 доз. Ранее, в апреле вакцина поступала небольшими партиями по 1 500 – 3 500 доз, в связи с этим жители республики испытывали некие трудности с записью на вакцинацию.



«Поставки вакцины поставлена на поток. До июня 2021 года необходимо провакцинировать 40% населения. Жители Бурятии могут пройти вакцинацию в поликлинике по месту жительства вне зависимости от регистрации. Записаться можно на портале государственных услуг и регистратурах поликлиники», - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



На 14 апреля первым компонентом привито 55,2 тысячи человек. Закончили вакцинацию 41,2 тысячи человек. В Бурятии развернут 51 пункт вакцинации: 13 пунктов по Улан-Удэ и 38 пунктов в районах республики.



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav



