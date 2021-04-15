Мэр Улан-Удэ прорекламировал новый кинотеатр в торговом центре

Однако, судя по комментариям, горожанам нужны новые парки, а не развлечения





Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял участие в открытии второго блока ТРЦ «Форум» в центре города. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«В новом здании теперь есть кинотеатр с 5 кинозалами. Отличное место для семейного отдыха. Здорово, что при строительстве предусмотрели парковочные места. Почти 190 машиномест появилось дополнительно», - сообщил Игорь Шутенков.





Впрочем, многие горожане восторга градоначальника не разделили.«Вообще на месте «Форума» раньше был небольшой скверик, где можно было посидеть на скамейке, походить по травке. Стояла доска почета с лучшими работниками города. Все выкинули за ненадобностью. Сейчас везде одна торговля. Для семейного отдыха должны быть полноценные парки, которых в городе нет и не предвидится. Торговые центры и мультиплексы - это не отдых, а потеря денег и времени», - высказался один из горожан.«Я несколько лет пыталась ходить пешком по несколько км, такое у меня хобби. Так в нашем городе этого негде делать! Я молчу про свой Восточный, мне оттуда приходилось ехать час на маршрутке в центр, чтобы погулять. Так и в центре особо не разгуляешься, так чтоб 6-7 км пройти! Пробовала я по тому зеленому маршруту пройтись - ага, как же! Или собаки из подворотни на тебя набрасываются, или идешь вдоль дороги пыль глотаешь! По набережной гулять - это вообще надо любителем сомнительных приключений быть. Уже не говорю о том, что на велосипеде и вовсе негде покататься. А с друзьями мы сколько раз пытались найти место для проведения вечера (без алкоголя, просто провести время вместе) - так тоже негде. Или идите в дорогое заведение, или сидите на улице на лавочке - вот и все развлечения. Чем молодежь может заняться - вообще не представляю. Короче, у нас на улице классно только собакам», - поддерживает его улан-удэнка.«А то у нас же напряг с кинотеатрами в городе - прям все переполненные?! Нашли чем хвалиться! Реально, ни набережной нормальной, ни парков... Те, что есть, сложно назвать парками, сравните хотя бы с соседними городами или Москвой (про другие страны даже молчу). А тем более, в пандемию, больше зеленых зон надо, а не закрытых помещений. Понятно, что открывает не город, а бизнес, но землю ж ему в центре города выделили, хотя вокруг уже три ТЦ стоит...», - считает еще одна горожанка.«Строят то, что приносит прибыль, парк доход не принесёт... Мы ещё на очень низкой ступеньки развития, если сравнивать с загнивающим западом...», - комментирует другой житель столицы Бурятии.Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова