СУЭК продолжит инвестировать в снижение нагрузки на экологию

Планируется наращивание производства бездымного топлива «Сибирский брикет» для частного сектора



Сибирская угольная энергетическая компания несмотря на коронавирусные ограничения не приостановила ни один из своих инвестиционных проектов, направленность которых связана прежде всего с экологией. Об этом заявил на Красноярском экономическом форуме генеральный директор СУЭК Степан Солженицын. Он поделился результатами работы и планами СУЭК по снижению экологической нагрузки на атмосферный воздух от автономных источников теплоснабжения и частного сектора, сообщила пресс-служба компании.



Один из проектов в этой сфере связан с наращиванием производства бездымного топлива, выпускаемого под маркой «Сибирский брикет». «Сегодня он продается по доступной конкурентной цене, с развитой программой клиентского сервиса, и успешно конкурирует с другими видами теплоносителей. По нашим оценкам, в уходящем отопительном сезоне он уже завоевал 10 % рынка отопления частных домов в Красноярске», - прокомментировал Степан Солженицын.



Таким образом, для тех, кто сам готов участвовать в улучшении экологии, это доступная опция. Но не единственная. «Перспективным направлением мы считаем перевод частного сектора на электроотопление. И здесь только вопрос цены. Поэтому мы будем работать с региональными властями, компаниями из смежных областей, чтобы электрическое отопление стало для Красноярска реальностью», - рассказал гендиректор СУЭК.



Всего в проекты по повышению экологичности и надёжности генерации СУЭК в ближайшие годы планирует инвестировать свыше 50 млрд рублей. Кроме проектов для частного сектора компания проводит масштабную экологическую модернизацию ТЭЦ, замещает малоэффективные котельные, не оборудованные системами очистки исходящих газов и реализует ряд других программ.



Экологические свойства бездымного топлива, выпускаемого СУЭК под торговой маркой «Сибирский брикет» на Березовском разрезе в Красноярском крае, высоко оценили и в Бурятии. Эксперимент по сжиганию брикета в частном секторе прошел в Улан-Удэ. Результатами опытного сжигания на своей странице в социальных сетях поделился глава республиканской столицы Игорь Шутенков.



«Наши партнеры БИП СО РАН (Байкальский институт природопользования СО РАН) зимой провели масштабную научно-исследовательскую работу. В том числе эксперимент по использованию бездымного топлива жителями города. Задействовали более 20 домов в трех районах города. Для эксперимента нам бесплатно предоставила 15 тонн полукокса компания СУЭК из Красноярского края. Там его производят и используют уже два года», - рассказывает мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Результаты, полученные специалистами Байкальского института природопользования СО РАН, в значительной степени подтверждают итоги аналогичного социально-экологического проекта, который был реализован в Красноярске в феврале-марте 2019 года. Так, при использовании бездымного брикета СУЭК учеными было зафиксировано снижение концентрации взвешенных частиц в воздухе в 5,5 раз, оксида азота – в 5 раз, данные по бенз(а)пирену пока в работе. «Могу смело заявить, что бездымное топливо – это один из путей решения проблемы загрязнения атмосферы. Сегодня мы получили хороший промежуточный результат», - резюмировал глава Улан-Удэ.



О результатах эксперимента Игорь Шутенков уже отчитался перед депутатами Народного Хурала и Улан-Удэнского городского Совета. Бездымное топливо рассматривается в Бурятии как одна из составляющих комплекса мер по очистке атмосферы.



Напомним, бездымное топливо «Сибирский брикет» – инновационный продукт глубокой переработки бурого угля, совместная разработка СУЭК и ученых. Теплота сгорания брикетов – 6 000 Ккал/кг, расход – в 1,5-2 раза ниже, чем у традиционного топлива, также брикет обладает высокими экологическими характеристиками, что подтверждают результаты исследований.



Фото: suek.ru

