Существует ли волшебная точка G и чем опасен сквирт?



Об этом предпочитают молчать, не обсуждать и не афишировать. Отсутствие оргазма у женщины не повод для беседы с подружками и мужем, тем более не каждая дама отважится обратиться с этой проблемой к специалисту. Между тем этот вопрос требует к себе особого внимания, ведь его замалчивание стоит женщине как минимум счастливой жизни, а как максимум грозит проблемами с партнером и даже заболеваниями. Об оргазме, причинах его отсутствия и мифах вокруг него расскажет психолог-сексолог Оксана Огнева.



Оргазм – это эмоция



- Оксана Александровна, есть мнение, что женский оргазм – вещь весьма таинственная и достигает его лишь часть женщин. С чем связано такое мнение?



- Оргазм – это эмоция, хотя многие об этом даже не знают. Оргазм имеет две составляющие – физиологию и психологию, поэтому его без психологической составляющей не бывает. Объясню. Когда мы испытываем эмоцию радости, тело откликается на нее улыбкой. Оргазм - это целостная реакция всего организма, а не только полового аппарата. Основные физиологические механизмы сексуального возбуждения - расширение сосудов и напряжение мышц. При оргазме можно выделить две неврологические фазы вегетативной нервной системы (от подкорковых структур до спинальных центров, ганглиев и гладких мышц), обеспечивающие вышеописанные физиологические реакции.



Оргазм – это кульминация сексуального возбуждения, характеризующаяся сильным чувством наслаждения: удовлетворением. Он является частью копулятивного цикла полового акта, начинающегося со стадии желания и возбуждения, продолжается стадией плато с мощными физиологическими реакциями (повышение пульса до 180 ударов, учащение дыхания, покраснения в области эрогенных зон), после чего происходит оргазм – момент эмоциональной и физиологической разрядки, пульсации, когда женщина начинает чувствовать мышечные сокращения. Далее идет рефлекторный период – после оргазма головка члена у мужчины и клитор женщины бывают настолько чувствительны к прикосновению, что требуется некоторое время, чтобы эта чувствительность спала.



Проблема в том, что многие женщины не достигают оргазма. Они путают стадию плато (предоргазменного состояния, когда эмоции и ощущения довольно сильные) с разрядкой, которая не наступает. Если говорить с точки зрения физиологии, то в момент разрядки кровь, во время возбуждения в стадии плато прилившая к органам малого таза, начинает активно оттуда выталкиваться. Когда разрядки не происходит, женщина не испытывает оргазм и происходит застой крови. Это ведет к не очень хорошим последствиям в соматическом плане.



Застойные явления в области малого таза – довольно частое явление для женщины. Это может привести к болезненному половому акту и другим проблемам, с которыми она идет к гинекологу, пытаясь решить проблему медикаментозно, не понимая, в чем истинные причины ее состояния. Здесь я еще раз хочу сделать акцент на важности полового воспитания и психосексуального развития человека - об этом нужно знать всем. Дело в том, что одной из причин, почему женщина может не испытывать оргазм, являются проблемы в процессе ее психосексуального развития.



Михаила Екимов, врач-сексолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры сексологии СПб МАПО, четко описывает, как взаимосвязаны стадии формирования платонического, эротического и сексуального либидо. Так, этап формирования платонического (романтического) либидо должен присутствовать у каждого. В норме романтичность не противопоставляется зрелой сексуальности, а ведет к ней. На этом этапе могут произойти нарушения, чреватые в дальнейшем проблемами.



Во-первых, этот этап может выпасть из психосексуального развития, к примеру, через раннее начало сексуальной практики, которое опережает начало формирования романтического либидо. Во-вторых, с детства женщине говорят «не трогай себя», воспитывая негативное отношение к своим половым органам. Это ведет к тому, что у нее оказываются несформированными эрогенные зоны.



- Эрогенные зоны не данность - они формируются?



- Конечно, их нужно развивать. Сейчас я провожу тренинг, всецело посвященный женскому оргазму. Женщины себя практически не трогают. Как мы наносим крем? Быстренько намазала и понеслась по своим делам. Так же и в кровати - она лежит и ждет, когда мужчина ее потрогает, вдруг случится чудо, но оно не происходит. Почему? Потому что она не знает свое тело, с детства ей твердили, что секс – это плохо и грязно, трогать себя нельзя, секс нужен только для репродукции. С этими психологическими установками она идет во взрослую жизнь. В итоге мы получаем феномен «а-ля хорошая девочка» - она асексуальна, соответственно, не получает удовольствия от секса.



Отсутствие оргазма – заболевание?



Следующий этап - формирование эротического либидо. Здесь сексуальность становится телесной, генитальной, но еще не коитальной (полового акта еще нет). При нормальном психосексуальном развитии навык получения удовольствия от телесных, в том числе генитальных ласк, служит ступенью к успешному коитальному сексу. Нет удовольствия от телесных ласк, соответственно, не будет удовольствия и от коитуса.



При нарушении психосексуального развития в виде задержки на эротической стадии женщина воспринимает телесные ласки как главную ценность секса, они как бы противопоставляются коитальному сексу. В связи с этим у женщины появляются установки, где секс противопоставляется любви. Дамы, застрявшие на этой стадии, всю жизнь живут в романтическом флере, ищут в мужчинах романтику, совершенно обесценивая при этом телесное удовольствие. Такие женщины говорят – мужчинам нужен только секс, а мне хочется любви. Это свидетельствует о том, что произошло нарушение в психосексуальном развитии, ведь гармоничные отношения - это и про мысли (платоническое либидо), и про чувства (романтическое либидо), и про тело (следующая стадия сексуального либидо).



- Что делать женщинам, не получающим оргазм?



- Обязательно нужно обратиться к специалисту. Не нужно оставаться с этим один на один. У нас люди очень часто врут на две темы – секс и деньги. Приукрашивают, скромничают или преувеличивают по этому поводу. Только общение со специалистом позволит найти причины данной проблемы и пути ее решения. В Международной классификации болезней (МКБ-10) существует раздел F52.3 «Оргазмическая дисфункция»: оргазм не возникает или значительно задерживается; заторможенный оргазм; психогенное отсутствие оргазма. В этих градациях разбирается только специалист.



- Отсутствие оргазма может говорить о заболевании?



- Да, наличие оргазмической дисфункции – это заболевание. У нас если у женщины есть проблемы с мочеполовой системой, она идет к гинекологу. Если нет оргазма, она считает это своей особенностью, с которой ничего делать не надо. Люди не знают, что это может быть заболевание и оно лечится.



В рамках клинических исследований Михаил Екимов исследовал 875 женщин с оргазмической дисфункцией (ОД). Из них абсолютной аноргазмией страдали только 31,3%, коитальной аноргазмией – 55,8%, паракоитальным оргазмом – 7,8%, брадиоргазмом - 4,7%. Разъясню. Абсолютная аноргазмия – когда женщина никогда не испытывала оргазм ни от каких видов ласк и стимуляцией. Это самый глубокий вариант блокирования психосексуального развития женщины.



Коитальная аноргазмия. Например, женщина достигает оргазма посредством мастурбаторной практики, но в момент коитального контакта его не достигает. Тогда она приходит к специалисту и говорит: «я могу испытывать только клиторальный оргазм, у меня нет вагинального». На самом деле оргазм для всех един, его нельзя подразделять на вагинальный или анальный, это будет так же абсурдно звучать, если мы скажем, что у мужчин бывает оргазм мошонки, головки или оргазм основания полового члена. Это смешно. Лишь специалисты используют определенную классификацию. Псевдосексологи и порноиндустрия зарабатывают на этом деньги, создавая сотни мифов относительно женского оргазма.



Клитор-осьминог



Паракоитальный (псевдокоитальный) оргазм. Он наступает во время полового акта, но происходит не за счет коитальных (тактильных и психоэмоциональных) стимулов, а за счет неких параллельных сношению дополнительных усилий, запускающих оргазм. Речь идет, например, о клиторной мастурбации и миотонической, когда оргазм достигается за счет сжимания мышц тазового дна.



Многие считают, что оргазм – это расслабление, на самом деле это максимальное напряжение. Бывает, женщины способны к оргазму, но на уровне головы усилием воли в момент, когда нужно максимально напрячься, все усилия прилагают к расслаблению. Соответственно, оттягивают оргазм. Вспоминается анекдот: женский оргазм как Windows: загрузка начнется через три-пять-семь-одну минуту, 12 часов, ушла в «спящий режим».



Брадиоргазмия, отмеченная у 4,7% женщин, выражается в том, что оргазмическая способность в виде нормативного коитального оргазма у женщины есть, но оргазм происходит редко и с трудом. Например, под влиянием стресса, бытовой астении. Бывает, женщина переутомилась: работа, дети, дом, психика умотана, все процессы заторможены, соответственно, ни о какой яркости переживаний оргазма речи идти не может.



- Раскройте секрет – существует ли на самом деле точка G или это тоже миф?



- На сегодня нет научных исследований, подтверждающих существование точки G. Миф о «волшебной точке» возник вследствие отсутствия у людей элементарных знаний об анатомии человека. Столько сексуальных революций прошло, а анатомические знания о строении женской половой системы появились только в 20-е годы прошлого века. Мало кто знает, что устройство клитора гораздо сложнее, чем кажется. Маленькая горошина снаружи – это лишь головка, тело клитора, его ножки находятся внутри. Они охватывают влагалище, создавая ту самую оргастическую манжетку. Во время фрикционных движений происходит не что иное, как стимуляция клитора.



Поэтому, когда говорят про волшебную точку G, имеется в виду стимуляция клитора изнутри, через верхнюю стенку влагалища.



Почему вреден сквирт, так называемый струйный оргазм? Если делать так, как рекомендуют псевдоспециалисты техники сквирта, то происходит раздражение уретрального канала. А это очень вредно для женского организма. Потому что железы уретры могут воспалиться, что ведет к воспалению мочеполового уретрального канала и к такому диагнозу, как недержание мочи. Это большая проблема для женщины, она чувствует дискомфорт, когда во время полового акта происходит непроизвольное выделение мочи. Сущей глупостью является то, что дамы пытаются у себя это развить. Надо радоваться, что такой проблемы нет. Исследования показали - 80% жидкости у мокрооргазмирующих женщин составляют фракции незрелой мочи.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: Об этом предпочитают молчать, не обсуждать и не афишировать. Отсутствие оргазма у женщины не повод для беседы с подружками и мужем, тем более не каждая дама отважится обратиться с этой проблемой к специалисту. Между тем этот вопрос требует к себе особого внимания, ведь его замалчивание стоит женщине как минимум счастливой жизни, а как максимум грозит проблемами с партнером и даже заболеваниями. Об оргазме, причинах его отсутствия и мифах вокруг него расскажет психолог-сексолог Оксана Огнева.- Оргазм – это эмоция, хотя многие об этом даже не знают. Оргазм имеет две составляющие – физиологию и психологию, поэтому его без психологической составляющей не бывает. Объясню. Когда мы испытываем эмоцию радости, тело откликается на нее улыбкой. Оргазм - это целостная реакция всего организма, а не только полового аппарата. Основные физиологические механизмы сексуального возбуждения - расширение сосудов и напряжение мышц. При оргазме можно выделить две неврологические фазы вегетативной нервной системы (от подкорковых структур до спинальных центров, ганглиев и гладких мышц), обеспечивающие вышеописанные физиологические реакции.Оргазм – это кульминация сексуального возбуждения, характеризующаяся сильным чувством наслаждения: удовлетворением. Он является частью копулятивного цикла полового акта, начинающегося со стадии желания и возбуждения, продолжается стадией плато с мощными физиологическими реакциями (повышение пульса до 180 ударов, учащение дыхания, покраснения в области эрогенных зон), после чего происходит оргазм – момент эмоциональной и физиологической разрядки, пульсации, когда женщина начинает чувствовать мышечные сокращения. Далее идет рефлекторный период – после оргазма головка члена у мужчины и клитор женщины бывают настолько чувствительны к прикосновению, что требуется некоторое время, чтобы эта чувствительность спала.Проблема в том, что многие женщины не достигают оргазма. Они путают стадию плато (предоргазменного состояния, когда эмоции и ощущения довольно сильные) с разрядкой, которая не наступает. Если говорить с точки зрения физиологии, то в момент разрядки кровь, во время возбуждения в стадии плато прилившая к органам малого таза, начинает активно оттуда выталкиваться. Когда разрядки не происходит, женщина не испытывает оргазм и происходит застой крови. Это ведет к не очень хорошим последствиям в соматическом плане.Застойные явления в области малого таза – довольно частое явление для женщины. Это может привести к болезненному половому акту и другим проблемам, с которыми она идет к гинекологу, пытаясь решить проблему медикаментозно, не понимая, в чем истинные причины ее состояния. Здесь я еще раз хочу сделать акцент на важности полового воспитания и психосексуального развития человека - об этом нужно знать всем. Дело в том, что одной из причин, почему женщина может не испытывать оргазм, являются проблемы в процессе ее психосексуального развития.Михаила Екимов, врач-сексолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры сексологии СПб МАПО, четко описывает, как взаимосвязаны стадии формирования платонического, эротического и сексуального либидо. Так, этап формирования платонического (романтического) либидо должен присутствовать у каждого. В норме романтичность не противопоставляется зрелой сексуальности, а ведет к ней. На этом этапе могут произойти нарушения, чреватые в дальнейшем проблемами.Во-первых, этот этап может выпасть из психосексуального развития, к примеру, через раннее начало сексуальной практики, которое опережает начало формирования романтического либидо. Во-вторых, с детства женщине говорят «не трогай себя», воспитывая негативное отношение к своим половым органам. Это ведет к тому, что у нее оказываются несформированными эрогенные зоны.- Конечно, их нужно развивать. Сейчас я провожу тренинг, всецело посвященный женскому оргазму. Женщины себя практически не трогают. Как мы наносим крем? Быстренько намазала и понеслась по своим делам. Так же и в кровати - она лежит и ждет, когда мужчина ее потрогает, вдруг случится чудо, но оно не происходит. Почему? Потому что она не знает свое тело, с детства ей твердили, что секс – это плохо и грязно, трогать себя нельзя, секс нужен только для репродукции. С этими психологическими установками она идет во взрослую жизнь. В итоге мы получаем феномен «а-ля хорошая девочка» - она асексуальна, соответственно, не получает удовольствия от секса.Следующий этап - формирование эротического либидо. Здесь сексуальность становится телесной, генитальной, но еще не коитальной (полового акта еще нет). При нормальном психосексуальном развитии навык получения удовольствия от телесных, в том числе генитальных ласк, служит ступенью к успешному коитальному сексу. Нет удовольствия от телесных ласк, соответственно, не будет удовольствия и от коитуса.При нарушении психосексуального развития в виде задержки на эротической стадии женщина воспринимает телесные ласки как главную ценность секса, они как бы противопоставляются коитальному сексу. В связи с этим у женщины появляются установки, где секс противопоставляется любви. Дамы, застрявшие на этой стадии, всю жизнь живут в романтическом флере, ищут в мужчинах романтику, совершенно обесценивая при этом телесное удовольствие. Такие женщины говорят – мужчинам нужен только секс, а мне хочется любви. Это свидетельствует о том, что произошло нарушение в психосексуальном развитии, ведь гармоничные отношения - это и про мысли (платоническое либидо), и про чувства (романтическое либидо), и про тело (следующая стадия сексуального либидо).- Обязательно нужно обратиться к специалисту. Не нужно оставаться с этим один на один. У нас люди очень часто врут на две темы – секс и деньги. Приукрашивают, скромничают или преувеличивают по этому поводу. Только общение со специалистом позволит найти причины данной проблемы и пути ее решения. В Международной классификации болезней (МКБ-10) существует раздел F52.3 «Оргазмическая дисфункция»: оргазм не возникает или значительно задерживается; заторможенный оргазм; психогенное отсутствие оргазма. В этих градациях разбирается только специалист.- Да, наличие оргазмической дисфункции – это заболевание. У нас если у женщины есть проблемы с мочеполовой системой, она идет к гинекологу. Если нет оргазма, она считает это своей особенностью, с которой ничего делать не надо. Люди не знают, что это может быть заболевание и оно лечится.В рамках клинических исследований Михаил Екимов исследовал 875 женщин с оргазмической дисфункцией (ОД). Из них абсолютной аноргазмией страдали только 31,3%, коитальной аноргазмией – 55,8%, паракоитальным оргазмом – 7,8%, брадиоргазмом - 4,7%. Разъясню. Абсолютная аноргазмия – когда женщина никогда не испытывала оргазм ни от каких видов ласк и стимуляцией. Это самый глубокий вариант блокирования психосексуального развития женщины.Коитальная аноргазмия. Например, женщина достигает оргазма посредством мастурбаторной практики, но в момент коитального контакта его не достигает. Тогда она приходит к специалисту и говорит: «я могу испытывать только клиторальный оргазм, у меня нет вагинального». На самом деле оргазм для всех един, его нельзя подразделять на вагинальный или анальный, это будет так же абсурдно звучать, если мы скажем, что у мужчин бывает оргазм мошонки, головки или оргазм основания полового члена. Это смешно. Лишь специалисты используют определенную классификацию. Псевдосексологи и порноиндустрия зарабатывают на этом деньги, создавая сотни мифов относительно женского оргазма.Паракоитальный (псевдокоитальный) оргазм. Он наступает во время полового акта, но происходит не за счет коитальных (тактильных и психоэмоциональных) стимулов, а за счет неких параллельных сношению дополнительных усилий, запускающих оргазм. Речь идет, например, о клиторной мастурбации и миотонической, когда оргазм достигается за счет сжимания мышц тазового дна.Многие считают, что оргазм – это расслабление, на самом деле это максимальное напряжение. Бывает, женщины способны к оргазму, но на уровне головы усилием воли в момент, когда нужно максимально напрячься, все усилия прилагают к расслаблению. Соответственно, оттягивают оргазм. Вспоминается анекдот: женский оргазм как Windows: загрузка начнется через три-пять-семь-одну минуту, 12 часов, ушла в «спящий режим».Брадиоргазмия, отмеченная у 4,7% женщин, выражается в том, что оргазмическая способность в виде нормативного коитального оргазма у женщины есть, но оргазм происходит редко и с трудом. Например, под влиянием стресса, бытовой астении. Бывает, женщина переутомилась: работа, дети, дом, психика умотана, все процессы заторможены, соответственно, ни о какой яркости переживаний оргазма речи идти не может.- На сегодня нет научных исследований, подтверждающих существование точки G. Миф о «волшебной точке» возник вследствие отсутствия у людей элементарных знаний об анатомии человека. Столько сексуальных революций прошло, а анатомические знания о строении женской половой системы появились только в 20-е годы прошлого века. Мало кто знает, что устройство клитора гораздо сложнее, чем кажется. Маленькая горошина снаружи – это лишь головка, тело клитора, его ножки находятся внутри. Они охватывают влагалище, создавая ту самую оргастическую манжетку. Во время фрикционных движений происходит не что иное, как стимуляция клитора.Поэтому, когда говорят про волшебную точку G, имеется в виду стимуляция клитора изнутри, через верхнюю стенку влагалища.Почему вреден сквирт, так называемый струйный оргазм? Если делать так, как рекомендуют псевдоспециалисты техники сквирта, то происходит раздражение уретрального канала. А это очень вредно для женского организма. Потому что железы уретры могут воспалиться, что ведет к воспалению мочеполового уретрального канала и к такому диагнозу, как недержание мочи. Это большая проблема для женщины, она чувствует дискомфорт, когда во время полового акта происходит непроизвольное выделение мочи. Сущей глупостью является то, что дамы пытаются у себя это развить. Надо радоваться, что такой проблемы нет. Исследования показали - 80% жидкости у мокрооргазмирующих женщин составляют фракции незрелой мочи.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru