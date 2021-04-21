В Улан-Удэ врачи спасли месячную девочку

Малышке с тяжелыми патологиями провели две сложнейшие операции







В Улан-Удэ усилиями команды врачей Детской республиканской больницы, Республиканской клинической больницы и Иркутской детской областной больницы проведены уникальные операции по спасению жизни месячного ребенка.

«Во время операции у девочки также была выявлена аномалия расположения лёгочной артерии, которая усугубляла дыхательную недостаточность. Команда хирургов успешно провела операцию. Проходимость дыхательных путей восстановлена. Сосудистая аномалия исправлена. Усилиями большой сплочённой команды врачей жизнь маленькой девочки спасена», - сообщили в ДРКБ.





Месячная девочка поступила в ДРКБ с тяжелой дыхательной недостаточностью, в связи с чем была переведен на ИВЛ. В результате обследования у малышки выявили крайне тяжелую и очень редкую патологию - врожденный стеноз трахеи: сужение до 2 мм практически на всем его протяжении, атрезия левого бронха и недоразвитие левого легкого. Присоединившаяся вирусная инфекция значительно ухудшила состояние ребенка и привела к риску гибели. Даже применение искусственной вентиляции легких не улучшало поступление воздуха в легкие. Ребенок практически погибал от удушья.Как сообщили в ДРКБ, для девочки ребенка была необходима экстренная операция по подсоединению к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКСМО), который позволяет обогащать кровь кислородом вне организма.19 апреля сердечно-сосудистые хирурги РКБ им. Семашко доставили аппарат ЭКСМО в ДРКБ, после чего была проведена первая в медицинской практике Бурятии высокотехнологичная операция подсоединения ребенка к ЭКСМО. Это позволило стабилизировать состояние малышки и вывести ее из тяжелой гипоксии.Одновременно были проведены переговоры с главврачом Иркутской детской областной клинической больницы Юрием Козловым, который незамедлительно вылетел ближайшим авиарейсом в Улан-Удэ.Сегодня утром бригада хирургов провела сложнейшую операцию – пластику трахеи. Как отметили в ДРКБ, такие операции выполняются крайне редко, в федеральных клиниках.Фото: ДРКБ