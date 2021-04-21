Железнодорожники России и Монголии наращивают грузопотоки между странами

Более 1,7 млн тонн внешнеторговых грузов перевезено через трансграничный участок в первом квартале



С января по март 2021 года через пограничный железнодорожный переход, расположенный между железнодорожными станциями Наушки (Россия) и Сухэ-Батор (Монголия), проследовало более 1,7 миллиона тонн внешнеторговых грузов, сообщила пресс-служба ВСЖД.



Результаты совместной работы железнодорожников двух стран оглашены в ходе совещания начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова и исполняющего обязанности начальника АО «Улан-Баторская железная дорога» Игоря Милостных. Совещание прошло в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



На нем отмечено, что объемы экспортных грузов, переданных по железной дороге из России в Монголию и транзитом в Китай, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 12% и превысили 1,4 миллиона тонн. При этом на 76% увеличились объемы импортных грузоперевозок, достигнув суммарного результата в 294 тысячи тонн. Рост показателей во многом связан со значительным увеличением количества контейнерных поездов, следующих через пограничный участок.



В ходе совещания стороны обсудили ключевые вопросы взаимодействия, в частности – организацию совместной работы в условиях противоэпидемических ограничений, введенных на территории Монголии.



Фото: old-visual.rzd.ru

