Чимит Бальжинимаев: «Субботник идет по всему городу»

Депутаты горсовета активно участвуют в очистке Улан-Удэ

В последнюю субботу апреля завершается традиционный весенний Месячник чистоты. Убрать город перед наступлением майских праздников вышли тысячи горожан. Субботник объединил улан-удэнцев независимо от профессии, возраста, места жительства.Как всегда город был разделен на площадки, на каждой их которых убиралось конкретное предприятие, организация, учебное заведение и т. д. Активно убирались у своих домов жители самых разных жилмассивов.Депутаты горсовета, как и все другие, вышли на улицы и в скверы, чтобы внести свой вклад в уборку сухой растительности, мусора, благоустройство микрорайонов. Так, группа городских депутатов приняла участие в работах в сквере имени Героя Советского Союза Прокофия Федоровича Сенчихина, который находится в Железнодорожном районе города.«Многие депутаты участвуют в субботнике на своих округах. А с некоторыми мы собрались здесь, в этом памятном месте. Сюда мы, депутаты Улан-Удэнского горсовета, пришли с аппаратом горсовета, как видим, здесь также представители коллектива Группы компаний «Титан», местные жители. День выдался ветреный, холодный, но настроение отличное, праздничное. Потому что это все таки праздник», - говорит вышедший на субботник Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов.Он подчеркивает, что «то, что мы все здесь делаем - надо делать. Ведь мы живем в Улан-Удэ, ходим по этим улицам».Сквер, как таковой, находится в хорошем, ухоженном состоянии. Это все видят. Но все равно сезонные уборки здесь необходимы.«Мы всегда с удовольствием ходим на субботники. Вспоминаю годы, когда я еще работала, у нас это было постоянно. Наш сквер - прекрасное место. Тут и мамочки с детьми, и пожилые с радостью здесь бывают. Раньше мы выходили большим составом. Сегодня, конечно, пенсионеры, ветераны соизмеряют свои силы. Но те, кто чувствуют, что могут выйти на субботник, вышли на него. У нас такого нет, чтобы кого-то насильно заставлять, люди сами идут», - поделилась с «Номер один» Галина Воропай из местного досугового клуба для ветеранов.Участники субботника, как муравьи, охватили весь сквер.Кто-то подметал, кто-то работал граблями на газонах, собирал мусор в припасенные мешки, другие, открыв банки с краской, красили перила. Несколько молодых людей чинили ступеньки лестницы, в местах, где отвалилась плитка...Как известно, чисто там, где не мусорят.«Мне доводится бывать в других городах страны и если сравнить, то наш город достаточно чистый. Но у нас есть категории людей, которым надо научиться быть ответственнее», - высказал свою точку зрения Анатолий Белоусов, заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета.Среди них - те улан-удэнцы, кто выгуливает собак. «Надо выходить с одноразовым мешочком и убирать за своей собакой», - считает он.Ну а курящим надо бы выбрасывать окурки не себе под ноги или в траву, а в урну. Если эти две категории начнут вести себя как полагается, то ситуация с мусором в общественных местах заметно улучшится.Тучи, холодный ветер, которыми отметился день субботника, не убили ни у кого желания поработать, а только подзадорили.«Матч состоится в любую погоду, - напомнил Анатолий Белоусов крылатое выражение. - И субботник тоже состоится в любую погоду, настроение боевое. Для города это дело нужное и полезное. Когда дважды в год проходят такие субботники, становится чище, это все замечают».После завершения работ в сквере им. Сенчихина, он намеревался также убраться еще в двух местах Улан-Удэ. «Сегодня выходной. И это будет активный выходной», - бодро сказал он.Депутат Белоусов тоже всю сознательную жизнь, начиная со школы, участвует в субботниках, в других общественных акциях.«И впредь буду продолжать выходить на субботники до последнего, пока руки держат инструмент», - улыбается он, присоединяясь к мнению, что любому надо быть ответственным не только за себя, но и за свою улицу, микрорайон, Улан-Удэ...»Депутат горсовета, известный предприниматель Вадим Бредний, как всегда был жизнерадостен и активен, подавал пример членам коллектива своей компании «Титан».«Титановцев» здесь сто. Просто клич кинули и очень быстро нашлось сто человек. Со школы порядка тридцати школьников, во главе с директором, пришли наши ветераны, все с соблюдением требований по ковиду. Подошли жильцы домов. И, конечно, депутаты горсовета», - рассказал он.Все четко организовано - раздача инструментов и перчаток от Группы компаний «Титан» (привезли зараз - в кузове грузовика), выдача мешков, распределение участков сквера для работы. Звучала легкая динамичная музыка.«После зимы всегда мусор и сейчас сквер надо привести в идеальное состояние. Скоро зазеленеет трава, здесь у нас проведена поливочная система, высажено много кустарников, и будет высажено много цветов. Самая красота - в июне. Здесь мы проводим праздники, установили сцену, железобетонную, на века. Приглашаем всех горожан отдыхать в сквер, у него общегородской статус. Это все для людей», - сказал предприниматель.«Субботник - это коллективизм, объединение, люди помогают друг другу. Общественно полезный труд очень важен. Да и жители многоэтажек, думаю должны уметь работать руками - управляться и с граблями, и с лопатой. А совместными усилиями, работая в команде, можно гору свернуть», - отметил Чимит Бальжинимаев.По большому счету, в Улан-Удэ немало людей, которые внутренне готовы выйти и принять участие в самых разных акциях. Просто им надо дать толчок, организовать, помочь дать выход этому настрою.«Я давно наблюдаю, что люди хотят, чтобы их организовали, чтобы сделать что-то хорошее. Стоит организовать и работа кипит, и все отлично», - констатировал Вадим Бредний.фото: "Номер один"