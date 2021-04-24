В Забайкалье житель Нерчинска стрелявший в девятилетнюю девочку, взят под стражу

Девочка госпитализирована в больницу в Чите, подробности дикого инцидента пока не приводятся



В Забайкалье предъявлено обвинение в «покушении на убийство малолетнего» 45-летнему жителю города Нерчинска, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, 22 апреля около 16 часов в Нерчинске обвиняемый из незаконно хранимого малокалиберного охотничьего ружья ТОЗ выстрелил в 9-летнюю девочку.

В настоящее время девочка госпитализирована в больницу в Чите.



По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены судебно-медицинская, баллистическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, подробности дикого инцидента пока не приводятся



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