В Братске обрушилась трибуна на стадионе «Металлург»

Пострадали двое несовершеннолетних детей и 18-летняя девушка, проводится доследственная проверка



В Братске сегодня около 16:00 часов на стадионе «Металлург», расположенном по улице Комсомольской, обрушилась часть трибуны. По предварительным данным, пострадали двое несовершеннолетних детей и 18-летняя девушка, сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Следственным отделом по городу Братск Следственного управления СКР по Иркутской области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Фото: irk.sledcom.ru



