Бурятия направит в Москву заявку минимум на 29 карет «скорой помощи»

Сейчас на ближайшие три года потребность составляет 57 единиц автотранспорта



Бурятия направит в федеральный минздрав заявку на поставку не менее 29 машин «скорой помощи» для центральных районных больниц региона. Это 23 автомобиля класса «В» и 6 класса «С». На ближайшие три года потребность составляет 57 единиц автотранспорта, сообщили в пресс-службе правительства республики.



За последние четыре года автопарк «скорой» Бурятии обновился на 112 автомобилей. Сейчас в нем находится 167 единиц автотранспорта, из них 16 класса «А», 127 класса «В» и 24 класса «С». Автомобили «скорой» класса «А» подходят для мониторинга, а также перевозки пострадавших и больных; класса «В» – позволяют больным проводить терапию еще до приезда в больницу; класса «С» – это настоящие реанимационные кабинеты.



При этом в соответствии с законодательством полезный срок эксплуатации «скорой» составляет пять лет с учетом географических и демографических особенностей региона.



В ежегодном послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что для развития первичной медико-санитарной помощи в селах и малых городах будут закуплены новые автомобили скорой медицинской помощи.



«Мы будем отмечать 28 апреля День работника скорой медицинской помощи. Он учрежден в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей. Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым. В ближайшие три года дополнительно направим ещё пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи», - сказал Владимир Путин.



Фото: egov-buryatia.ru

