В Бурятии племянник убил дядю кочергой

Старший родственник спьяну стал крушить автомобиль младшего и погиб от печного инструмента



В Бурятии 25 апреля утром в жилом помещении на животноводческой стоянке возле улуса Тарбагатай обнаружено тело 64-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – повреждениями головы. По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний племянник покойного, с которым они вместе незадолго до происшествия употребляли спиртные напитки.



Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе допроса мужчина отказался давать показания, однако собранные в ходе первоначальных следственных действий доказательства позволили предъявить ему обвинение и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 24 апреля вечером обвиняемый на животноводческой стоянке распивал спиртные напитки в компании родственников и знакомых. Около полуночи мужчина, оставив в одиночестве за столом своего дядю, ушел спать в машину, припаркованную на улице. Однако спустя несколько часов его разбудили крики и звуки ударов. Выскочив из салона, он увидел, что дядя в состоянии опьянения громит его автомобиль металлической кочергой. Обвиняемый подбежал к родственнику, выхватил кочергу и с силой нанес ею два удара дяде по голове. Затем они вдвоем вернулись в зимовье, где устроились на ночлег. Следующим утром потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.



Фото: «Номер один»

