В Бурятии врач-правдоруб попал под сокращение

Ветеринар поплатился за то, что раскрыл схемы «отмыва» денег на бродячих животных





16 апреля начальник отдела лечебно-профилактических мероприятий в Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных получил уведомление об увольнении. Такое же уведомление вручили еще одной сотруднице. Речь идет о якобы сокращении кадров в связи с нехваткой средств. Однако у самих без пяти минут безработных есть другая версия относительно причин происходящего.