В Бурятии врач-правдоруб попал под сокращение

Ветеринар поплатился за то, что раскрыл схемы «отмыва» денег на бродячих животных
16 апреля начальник отдела лечебно-профилактических мероприятий в Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных получил уведомление об увольнении. Такое же уведомление вручили еще одной сотруднице. Речь идет о якобы сокращении кадров в связи с нехваткой средств. Однако у самих без пяти минут безработных есть другая версия относительно причин происходящего.
Антон Шабанов работает на Улан-Удэнской ветстанции начиная с 1999 года.
- Я с отличием окончил факультет ветеринарной медицины в 1999 году, прошел путь от ветеринарного санитара до начальника отдела, награжден грамотами за добросовестный труд республиканским Управлением ветеринарии, Народным Хуралом, главой республики. И сейчас вдруг сообщают, что мне «нечем платить заработную плату». Это притом что большую часть доходов от оказания платных услуг приношу именно я и наш отдел. Остальные сотрудники – бухгалтерия, водители, санитары, техперсонал, большая часть врачей – получают заработную плату из средств от платных услуг, - подчеркивает Антон Шабанов.
За более чем 20 лет работы Антон Шабанов показал себя в качестве профессионала и был всегда на хорошем счету. Правда до поры до времени. Пока на ветстанции не начали происходить странные события.
- Я считаю, что причина моего увольнения кроется в другом: из-за затянувшегося конфликта между мной и администрацией. В феврале 2019 года в рамках уголовного дела Управлением ФСБ по РБ в нашем учреждении проведены обыски. Заведено уголовное дело на бывшего руководителя Бэликто Нимбуева. Сотрудниками отдела и мною лично даны свидетельские показания.
«Подстава» для сотрудников
Напомним, речь идет о деле, которым занимались Следком Бурятии и УФСБ по РБ. Силовикам поступили сведения о служебном подлоге, совершенном двумя бывшими начальниками горветстанции при изготовлении документации, касающейся регулирования численности бездомных бродячих животных. Как стало известно «Номер один», речь идет о документах, связанных с обследованием, усыплением и последующей утилизацией бродячих собак. Главная зацепка в уголовном деле касалась незаконного списания яда, того самого «Адилина», которым, по словам зоозащитников, в городе массово травили собак.
Иными словами, животных просто сразу же умерщвляли, лишь на бумаге оформляя все указанные законом многочисленные процедуры (отлов, обследование на предмет заболеваний, лечение, вакцинация, стерилизация, передержка и кормление и т. д.). Экономия от такой «работы» наверняка была колоссальной, ведь бюджет предоставлял на работу с бездомными животными немалые средства (миллионы рублей). А на примитивные убийства всех без разбору собак вряд ли затрачивались огромные суммы.
Началось расследование по поводу того, как, кому, в каких количествах тот самый яд поставлялся городской ветеринарной станцией. В числе подозреваемых были экс-директор Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных Бэликто Нимбуев, а также его предшественник Цырендоржи Цыренжапов. Причем тогда обвинить во всем могли простых сотрудников городской ветстанции. Именно они выполняли задания и приказы своего руководства, которые не всегда были оформлены в бумажном виде. И именно их подписи стояли на многочисленных документах. Попасть из разряда подозреваемых в свидетели людям удалось в буквальном смысле чудом. Их спасла расписка Бэликто Нимбуева, предположительно в которой он просил списать столько-то килограммов яда и попросил ее потом сжечь. Однако сотрудница ветстанции расписку сохранила и предоставила следствию.
- Мы делали то, что приказывало руководство. Конечно, может, это неправильно, но ведь у всех семьи, дети, кредиты. Все боялись увольнений. Поэтому, когда начались обыски, беседы со следователями, мы сразу рассказали всю правду. У нас изъяли документы, тетради, приходники, акты клинического осмотра, везде стоят наши подписи. Не знаем, кто и сколько зарабатывал на этом деле, но почему должны отвечать за это, если мы просто выполняли приказы начальства? – поделились сотрудники ветстанции.
С этого момента отношения между сотрудниками, кто давал соответствующие показания, и руководством стали, мягко говоря, натянутыми.
Убрать любым путем
В июне того же, 2019 года новый руководитель учреждения Евгений Токмаков попытался уволить Антона Шабанова, выбрав для этого весьма странный повод.
- Были предприняты попытки уволить меня и заведующую аптекой, сохранившую и представившую следствию ту саму расписку - ключевую улику в отношении Нимбуева. Вскоре после прихода нового руководителя мне вынесен выговор за «невыполнение плана». Видели бы вы изумленное лицо судьи, которая, услышав формулировку основания для выговора. Может, показателем хорошей работы является уменьшение числа больных?». В итоге данное административное взыскание было отменено в судах двух инстанций – районном и Верховном. Кроме того, мне выплачена компенсация морального вреда.
Далее начались проблемы с еще одним новым руководителем ведомства Русланом Шагдуровым, который пришел на смену уволившемуся по собственному желанию Токмакову.
- Используя свое служебное положения, Шагдуров принуждал меня к должностным нарушениям, видимо, чтобы дискредитировать вверенный отдел и меня. По фактам некоторых из них я вынужден обратиться в правоохранительные органы, прокуратуру и инспекцию по труду. В конце концов, не найдя другого законного способа для моего увольнения, Шагдуров вручил мне уведомление о сокращении моей должности и отсутствии для меня других вакансий, ссылаясь на недостаток денежных средств на выплату мне зарплаты, - говорит Антон Шабанов.
Начальник отдела лечебно-профилактических мероприятий не видит логики в такой «причине» увольнения. Ведь из более чем 50 единиц в штате 17 ставок – бюджетные (к коим относится и должность Антона Шабанова), а остальные - вне бюджета, то есть на самоокупаемости. Не логичнее было бы убрать их?
- Таким образом, ставка, которую я занимаю, попадает под сокращение в числе последних. И, как я уже упоминал, большую часть доходов от оказания платных услуг приношу именно я. Да и в коллективе есть сотрудники, достигшие пенсионного возраста, а также специалисты с более низкой квалификацией, поэтому считаю, что истинная причина того, что меня хотят убрать, кроется в другом, - уверен Антон.
Принуждение к нарушениям
На днях Антон Шабанов сообщил в МВД по РБ о том, к каким именно должностным нарушениям его принуждали. Так, с декабря 2020 года по март 2021 года в режиме карантина по бешенству в Улан-Удэ отлавливали безнадзорных собак. По данным СМИ, всего отловлено и подвергнуто эвтаназии около 10000 животных по наличию признаков бешенства.
- Шагдуровым и его заместителем Галыновым в устном разговоре со мной было сделано предложение. Я должен отдать приказ подчиненным, а также сам осуществлять клинический осмотр отловленных собак и всем поголовно ставить диагноз «бешенство». Согласно этому диагнозу, все животные могут быть подвергнуты эвтаназии. Таким образом, происходит существенная экономия денежных средств, выделенная на отлов, в части карантина собак в течение десяти дней, со всеми сопутствующими расходами на кормление и пр. Получив от меня отказ, руководство станции по временному трудовому договору взяло на работу гр. Баира Доржиева, с которым я ранее знаком не был. В расположении станции данного специалиста встречал за весь указанный период не более двух - трех раз. Со слов Доржиева, он выезжал на место отлова или временного содержания собак и подписывал акты осмотра, выявляя у животных признаки бешенства. В данный момент Доржиев на станции не работает, - рассказывает Антон Шабанов.
Однако шесть голов собак все-таки пришлось уничтожить.
- Наш отдел вынудили провести эвтаназию шести голов собак 12 и 15 января 2021 года. Я сохранил аудиозапись, в которой Шагдуров обязывает нас, несмотря на отсутствие признаков бешенства у собак, провести эвтаназию и отправить их трупы на вскрытие в БНПВЛ (Бурятская республиканская научно-производственная ветеринарная лаборатория). При личной беседе Шагдуров угрожал мне увольнением в случае невыполнения распоряжения. Его угрозы я воспринял серьезно, опасаясь за свое трудоустройство, потому что имею семью. Чтобы как-то предостеречь себя от неправомерных действий и подлога, но в то же время не быть уволенным, в актах на эвтаназию я написал, что собаки проявляли агрессию, со слов доставивших их работников ООО «Жада», сам же я таких признаков не обнаружил. Я высказал Шагдурову и Галынову свое мнение о происходящем, озвучив свое намерение обратиться в правоохранительные органы. В ответ на что получил от руководства уведомление об увольнении якобы по причине сокращения штата.
Сейчас множество благодарных клиентов подписывают ходатайство о том, чтобы приказ об увольнении двух сотрудников ведомства был отменен. Ходатайство написано на имя начальника управления ветеринарии РБ Эрдэма Сангадиева. Горожане считают, что профессионалы своего дела должны и дальше работать в учреждении. Тем временем Антон Шабанов обратился лично к главе республики Алексею Цыденову и министру сельского хозяйства РБ. Кроме того, отправлено обращение и главе Управления ветеринарии Эрдэму Сангадиеву с просьбой разобраться в подведомственном ему учреждении. Обращение заканчивается следующими вопросами: «Получается, что честным людям, не желающим идти на махинации под давлением руководства, несмотря на трудовые заслуги, не место в родной организации, которой отдано 23 года службы? Человека можно уволить просто так по надуманной причине и по шевелению пальца руководителя, не желающего видеть в своих рядах несогласных?».
В пресс-службе Управления ветеринарии РБ на все наши вопросы ответили кратко: «Без комментариев».
«Номер один» будет следить за развитием событий.
Василиса Шишкина, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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