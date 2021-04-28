В Ангарске совершено нападение на бригаду скорой помощи

Двое горожан нанесли телесные повреждения врачам, прибывшим на вызов



В Ангарске после нападения на бригаду скорой помощи возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



По версии следствия, 21 апреля в квартиру одного из домов Ангарска по вызову прибыла бригада медиков для оказания медицинской помощи мужчине. Грубо нарушая общественный порядок, двое хозяев квартиры нанесли телесные повреждения врачам Ангарской станции скорой медицинской помощи.



Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



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