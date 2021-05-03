Власти Улан-Удэ переделают дублирование улиц на бурятский язык

Городские власти заказали целый ряд таких двуязычных табличек



В мэрии столицы Бурятии приняли решение скорректировать перевод названий улиц города на бурятский язык. Как известно, язык коренного народа является вторым (наряду с русским) государственным языком Бурятии. В последнее время его применение решили расширить. В частности, дублируются таблички с названиями улиц.



Промашка за счет бюджета



Городские власти заказали целый ряд таких двуязычных табличек. На сайте мэрии даже вышла заметка о том, как идет их установка. Но сделанные таблички вызвали нарекания. Недавно в «Номер один» даже вышла критическая публикация на этот счет. Как заметили улан-удэнцы, перевод слова «улица» на бурятский язык был сделан не совсем корректно.

Муниципалитет перевел его как «yйлсэ», тогда как в современном бурятском этот вариант является просторечным, грубоватым. Для общественных мест предпочтительнее перевод «гудамжа» — более официальный, солидный. Его используют, например, в автоинформаторах улан-удэнских трамваев для объявления на бурятском остановок, в названии которые есть слово «улица».



Возникло непонимание — почему улан-удэнские чиновники внедряют просторечный вариант?



Обновленные таблички c названиями улиц были изготовлены в связи с Всероссийской переписью населения в сентябре 2021 года. Для успешного проведения переписи муниципалитеты обязаны привести в порядок адресное хозяйство: должны быть установлены аншлаги с правильным наименованием улиц, переулков, проездов и номерами домов, говорят в мэрии Улан-Удэ.



Как отметили чиновники, в связи с тем, что перевод на бурятский язык был сделан некорректно, принято решение поэтапно заменить все адресные таблички после проведения Всероссийской переписи. На новых табличках будет указан корректный перевод — «гудамжа».



Нынешний стандартный эскиз аншлага с наименованием улицы был, оказывается, согласован с руководителем администрации города (не путать с мэром города) еще в 2016 году.

Слово «yйлсэ» размещалось в левом верхнем углу, слово «улица» на русском языке — в правом верхнем углу, ниже указано непосредственно само наименование улицы на русском языке. С тех пор структурные подразделения администрации Улан-Удэ руководствовались согласованным эскизом, в том числе при организации работ по обновлению аншлагов в 2020 и 2021 годах, рассказали в мэрии.



По словам чиновников, при разработке дублированного эскиза специалисты следовали нормам бурятско-русского словаря.



Не совсем ясно, почему не русско-бурятского. Ведь как раз здесь дан перевод русскому слову «улица». Ну да ладно.



Например, в изданном в 1973 году Издательством «Советская энциклопедия» (Москва) «Бурятско-русском словаре» К. М. Черемисова слово «yйлсэ» переводится как «улица» без всякого разделения на официальное и бытовое или общеупотребительное, наравне со словом «гудамжа». Между тем словарь К. М. Черемисова — общепризнанный в научной, литературной среде, предназначен для учащихся и преподавателей школ и высших учебных заведений, переводчиков, работников печати, радио, телевидения, а также для монголоведов и алтаистов», отметили в мэрии Улан-Удэ.



Вот такой аргумент — словарь 1973 года. Середины печально закончившегося правления генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, который привел СССР застою. Но ведь со времен «дорогого Леонида Ильича» бурятский язык (как и русский) изменился.



Одним словом, на изготовление некорректных уличных табличек потрачены бюджетные деньги, но после переписи населения указателям поэтапно придет конец.



«Бурятские» улицы будут «в законе»



В связи с дублированием уличных табличек «Номер один» поднял в своей недавней публикации смежный вопрос — почему при официальном утверждении наименований новых улиц в Улан-Удэ городские власти узаконивают только русскоязычный вариант названия?



И мэрия сейчас пошла на революционные изменения. Впервые с присоединения территории нынешней Бурятии к государству Российскому начнут утверждать также и бурятскоязычный вариант.



Оказывается, законодательство России позволяет это делать.



На федеральном уровне существуют «Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов». Они утверждены правительством страны и касаются написания наименований элементов планировочной структуры, а также улично-дорожной сети.



Так, они должны указываться с использованием букв русского алфавита и отвечать словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного языка. Именно литературного, а не просторечного…



Но одновременно одним из пунктов Правил предусмотрена возможность наличия дополнительного наименования для указанных элементов. В них разрешается использовать буквы латинского алфавита, а также, по усмотрению уполномоченного органа, государственные языки субъектов РФ (или родные языки народов РФ).



В связи с этим комитетом по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ в настоящее время проводятся мероприятия по внесению изменений в нормативные правовые акты в сфере присвоения наименований элементам планировочной структуры и дорожно-уличной сети. В распоряжения администрации Улан-Удэ о присвоении наименований таким элементам будут вноситься дополнительные наименования элементов в официальном переводе на бурятский язык, сообщила мэрия нашему изданию.



Перевод будет осуществляться Государственной службой языкового перевода, созданной в Бурятии в 2020 году.



— Утверждать названия для новых улиц Улан-Удэ на двух языках — почему бы и нет. Это правильно, когда власть говорит не только об укреплении, распространении бурятского языка в народе, но и сама показывает пример, — поддерживает данное намерение мэрии Дыжид Мархадаева, руководитель Службы.



Например, появляется улица Молодежная. Надо с самого начала утверждать двуязычное название «улица Молодежная — Залуушуулай гудамжа».



Служба прежде всего отвечает за официальный перевод законов и нормативных правовых актов органов госвласти республики. Но также выполняет другие заявки на перевод на бурятский язык, сотрудничает с заинтересованными сторонами по переводу на бурятский. В работе руководствуются нормами литературного бурятского языка.



— Бума нет, но заявок стало чуть больше. Как говорится, Москва не сразу строилась. Наши глаза, слух, даже сознание привыкли к отсутствию (или к малому присутствию) бурятского языка. Но у всякой привычки есть «отвычка». Поэтому постепенно ситуацию надо менять. Уверенность вселяет то, что неприязни или отказа нет, — оптимистично настроена Дыжид Мархадаева.



Например, не так давно улан-удэнская школа № 40 заказала перевод наружной вывески и внутренних табличек для своего нового здания.



— Литературный язык — это наддиалектная письменная форма, обработанная часть общенародного языка, обладающая в большей или меньшей степени письменно закрепленными нормами; язык всех проявлений культуры, выражающихся в словесной форме. Ни один из диалектов бурятского языка не соответствует этим требованиям, — так характеризует Дыжид Мархадаева бурятский литературный язык.



Она напоминает, что он был сформирован и утвержден в 1936 году.



— В его основу легли все «hакающие» говоры, — говорит руководитель.



«Начальник» — это «дарга»



В декабре 2020 года в Бурятии утверждена очередная госпрограмма «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия на 2021–2030 годы», которая пришла на смену предыдущей.



Так, правительство республики отмечает, что «среди детей и молодежи продолжается процесс сокращения количества владеющих бурятским языком. В общеобразовательных школах продолжает сокращаться объем изучения бурятского языка, как государственного и как родного. В обучении бурятскому языку как государственному остается нерешенной проблема недостаточного развития у детей навыков устной коммуникации».



Кое-что, конечно, делается, но общее положение сложное.



— Бурятам надо самим начать разговаривать на родном языке. Не стесняться ни акцента, ни плохого знания. А в целом бурятский язык должен быть виден, слышен и читаем не только дома и в СМИ, но и на улице, и во всем общественном пространстве, — убеждена Дыжид Мархадаева.



В настоящее время, кстати, в речь возвращаются изрядно забытые бурятские слова. Они активно употреблялись, но потом случилась их замена на заимствованные. Сейчас уже вспоминают, что «министр» — это «сайд», «республика» — «улас», «начальник» — «дарга», а «правительство» — «засагай газар» и т. д.



Между прочим, встает вопрос о необходимости ремонта знаменитой стены с фотографиями, которая находится у здания мэрии Улан-Удэ. В имеющейся большой надписи слово «республикын» надо заменить на «уласай».



Самая свежая новость по бурятскому языку такова. Государственной службой языкового перевода подготовлен мини-словарь из более чем 400 слов и выражений. Это переводы наименований органов власти, должностей и терминов (дистанционное обучение, электронное голосование и др.). Он уже передан на рассмотрение специальной комиссии. До лета ожидается утверждение мини-словаря.



Петр Санжиев, «Номер один».