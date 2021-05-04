На территории заказника "Прибайкальский" в Бурятии нашли самоволки

Также в границах заказника обнаружена свалка твердых коммунальных отходов



Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура выявила 34 деревянные постройки, возведение которых осуществлено самовольно, без согласования с администрацией заказника «Прибайкальский». Кроме того, в границах заказника обнаружена свалка твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба надзорного ведомтсва.



"Оценка безопасности построек для природы не давалась, потенциальный вред от такой хозяйственной деятельности хрупкой экосистеме не просчитывался. Данная ситуация свидетельствует об ослаблении контроля за ценной природной местностью со стороны уполномоченного органа БУ "Бурприрода", - сообщили в прокуратуре.



Руководителю БУ "Бурприрода" внесли представление, которое рассмотрено и удовлетворено. "Принимаются меры к наведению экологического порядка", - добавили в ведомстве.



Фото: "Номер один"

