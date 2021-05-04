В Бурятии завершился турнир по стрельбе, посвященный образованию ОМОН «Кречет»

Участие в соревнованиях приняли свыше 50 участников из 13 команд



В Улан-Удэ завершился турнир по тактической стрельбе, посвященный дню образования отряда мобильного особого назначения «Кречет» Управления Росгвардии по Республике Бурятия. Представители Федерации практической стрельбы Бурятии обеспечивали судейство на соревнованиях, сообщает пресс-служба Росгвардии по Республике Бурятия.



В этом году участие в соревнованиях приняли свыше 50 участников из 13 команд– бойцов спецподразделений силовых структур и воинских частей Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.



Двухдневные соревнования проходили на стрелковом полигоне территориального управления Росгвардии. Спортсменам требовалось показать мастерство владения снайперской винтовкой, автоматическим оружием, пулеметом и пистолетом.



В результате упорной борьбы победителями в командном зачете стали представители ОСН Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области, второе и третье место заняли команды СОБР «Барс» и ОМОН «Кречет» территориального управления Росгвардии.



Самым зрелищным этапом стали соревнования пулеметчиков и снайперов. Лучшим снайпером стал Алексей Т., а пулеметчиком Анатолий Ж. - сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Бурятия.



Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами.



Фото: пресс-служба Росгвардии по Республике Бурятия

