На главной площади Улан-Удэ проверили светодиодное оборудование

Шесть проекторов создадут на стене здания Росгеологии единое, яркое и красивое изображение на тему Дня победы

К 76-й годовщине Великой Победы Комитет городского хозяйства приготовил подарок для всех улан-удэнцев. 6 светодиодных проекторов, установленных на крыше здания администрации города, создадут на стене здания Росгеологии единое, яркое и красивое изображение на тему Дня победы. Данное оборудование было подарено Улан-Удэ федеральной подрядной организацией, сообщили в пресс-службе администрации города.3 мая инженеры данной организации привезли из Москвы изготовленные слайды и настроили вывод проекции на здание Росгеологии. Данная технология называется слайд-мэппингом и основана на работе гобо-проекторов или проекторов диапозитивов (слайдов). Принцип работы проектора для слайд-мэппинга легко понять на примере старых советских диапроекторов. Важно отметить, что при этом не засвечиваются окна, потому что световой поток, идущий в окна, специально вырезается во время настройки. Работы по установке и монтажу гобо-проекторов, прокладке кабелей проводились специалистами МБУ "Горсвет", который будет всегда обслуживать и следить за их работой.Напомним, в этом году в городе обновят почти половину старых светильников на современные светодиодные. Данные работы идут без привлечения бюджетных средств в рамках энергосервисного контракта, который был подписан в январе этого года с ООО «Энергоника» из Москвы, победителем открытого конкурса. Работы в 2021 г. планируется закончить до 25 августа. Замену и монтаж светодиодных светильников выполняет МБУ "Горсвет", который ежедневно в разных районах города устанавливает по 100-200 новых ламп.В январе на торжественном подписании энергосервисного контракта учредитель ООО "Энергоника" Игорь Кичатов сделал подарок для города Улан-Удэ, закупив на собственные средства новейшее световое оборудование российского производителя.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ