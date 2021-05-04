Бурятские туристы ждут скорого открытия Египта

Таиланд становится недоступным для путешественников



Власти Таиланда в связи с ростом числа случаев COVID-19 снова увеличили карантин для туристов: срок изоляции теперь составляет до 14 дней. Все это время прилетевшие в эту страну должны жить в специальных отелях и не выходить за пределы номера до последнего отрицательного ПЦР-теста. Соблюдать изоляцию обязаны все прибывающие иностранные туристы. Ранее власти Таиланда сокращали время карантина для вакцинированных туристов до 7 дней, а также до 10 дней - для всех остальных. Также по всей стране запрещена работа баров и ресторанов, а на пляжах туристы должны наводиться в масках.



В связи с новыми требованиями Таиланд надолго останется без туристов.



- По-моему, здесь о массовом туризме стремятся не вспоминать, - говорит известный бурятский блогер Юрий Ботоев, находящийся сегодня в Таиланде. - Видимо, Таиланд поставил другие цели перед собой, в настоящее время тут много ремонтов, строек. Думаю, что для Таиланда ориентир сегодня это Корея, Япония, Сингапур, но не Россия.



По словам Юрия Ботоева "массовый туризм их напрягал и они рады, что вот так соскочили с него. Поэтому сегодня здесь очень скучно. Радует только природа, погода и былые воспоминания".



Между тем, на фоне фактически полного закрытия Таиланда для бурятских туристов открываются другие направления. Так в середине мая туроператоры ждут открытия чартерного сообщения Иркутск-Хургада (Египет), который возьмёт на себя нереализованный спрос бюджетных туристов на путешествия.



- Как только откроют это направление, то на это лето самолёты туда будут быстро заполнены, ведь после закрытия Турции и Таиланда спрос никуда не делся, - говорит улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова.



В Египте, судя по всему, наших туристов ждут. Вернее валюту, которую они привозят в эту страну.



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