Мэр Улан-Удэ помолился за благополучие города

Игорь Шутенков впервые побывал на горе «Арьяа Баалын Обоо»





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков побывал на горе «Арьяа Баалын Обоо» в районе Верхней Березовки. О своих впечатлениях градоначальник рассказал на странице в соцсети.

«Впервые побывал на горе «Арьяа Баалын Обоо». Её также называют «Дээдэ Онгостой». Считается, что это самая высокая точка в городе. Действительно, вид прекрасный. Захватает дух, когда смотришь с высоты птичьего полёта. Отсюда видно весь Улан-Удэ. Все три района, а также Уду и Селенгу. Это священное место, где столетия назад молились скотоводы и просили благодать у природы. И я сегодня помолился за благополучие нашего города и пожелал, что бы реки в этом году не разливались», - рассказал Игорь Шутенков.





Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова