В Улан-Удэ пациент частной клиники потерял обоняние и обвинил в этом врачей

Горожанин потребовал с медиков 11 млн рублей





Жители Бурятии уже привыкли к регулярным историям о врачебных ошибках, которые приводят к печальным последствиям. Как правило, речь в таких историях идет государственных больницах. Но, как выяснилось, иногда претензии пациентов предъявляются и к частным медучреждениям, которые берут с людей немалые деньги. Как пример недавний случай в Улан-Удэ, когда мужчина лишился обоняния и пытался доказать, что в этом виноваты врачи частной клиники.

Впрочем, суд решил, что компенсировать М. потерю обоняния это слишком, ведь эксперты однозначно сказали, что с аллергией это не связано. Но нарушения были, а значит, мужчина имеет право на компенсацию. В итоге с «Диагрупп» решено взыскать 100 тыс. рублей.







«В результате… Д. получил тяжкий вред здоровью, находился на больничном, был направлен на медицинское обследование, по результатам которого уволен с работы в соответствии с медицинским заключением», - пересказывает суд доводы пострадавшего.





Гражданин М., обращаясь в Железнодорожный суд Улан-Удэ, требовал взыскать с ООО «Диагрупп» (медицинский центр «Диамед») ни много ни мало – 11 млн рублей. Обосновывая столь серьезные требования, он рассказал суду довольно печальную историю о том, как в одном из учреждений сети частных клиник ему промывали носовые пазухи. По словам истца, врач, проводивший процедуру, заменил раствор фурацилина на иную жидкость. В итоге, как рассказывает М., дело закончилось плохо.«С самого начала процедуры истец почувствовал острую боль, свалился на пол от боли, произошел химический ожог, последовала обширная аллергическая реакция. Дома ему стало хуже, он вновь приехал к врачу, где ему промыли нос, положили в стационар, капали обезболивающее в нос, отпустили домой. Ночью ему стало хуже, вызвал скорую помощь, поставили укол. По утрам в носу образовывались кровяные сгустки, появилась заложенность в ушах, свист, снижение слуха, обильные выделения из носа, он потерял обоняние, не чувствует никаких запахов, полагает, что в результате ошибочных действий персонала ответчика ему причинен существенный вред здоровью», - описывает Железнодорожный суд доводы мужчины.Более того, в обоснование своих требований М. пишет, что сегодня не существует процедур и возможностей по возврату ему обоняния. И в итоге он «фактически стал инвалидом, круг профессий, доступных истцу, сужен, ему недоступны запахи и вкусы, что причиняет душевную боль, физические страдания».Сначала он просил 10 млн рублей, но позже увеличил сумму требуемой компенсации до 11 млн.Представители «Диагрупп», конечно, с требованиями не согласились. Более того, заявили, что обоняние у М. могло пропасть и по другим причинам, не связанным с лечением в их медицинском центре. И, поскольку этот факт не доказан, то на нет и суда нет.Также они рассказали, что еще до суда по жалобе мужчины проведен разбор случая оказания медпомощи «и действиями врачей вреда здоровью не нанесено, претензия необоснованна».Однако при проверке ошибки в лечении все же были обнаружены. Но они несущественны. Боль во время промывания связана с аллергией на препарат, но не причиной потери обоняния. Нюх у М., по мнению проверяющей комиссии, пропал из-за хронических заболеваний и постоянного контакта с лакокрасочными материалами в силу его профессиональной деятельности. Врача, проводившего процедуру, впрочем, оштрафовали.Но для судавыводов внутренней проверки было недостаточно. Поэтому назначена судебно-медицинская экспертиза. Она также нашла нарушения. Например, во время лечения не проведены некоторые исследования. Кроме того, после аллергической реакции М. лечение должно было быть начато немедленно. Однако факт потери обоняния, по мнению экспертов, «является утверждением, основанным на субъективных критериях, которые можно объективно подтвердить или опровергнуть только посредством специального исследования». А препарат, на который случилась аллергия, не может повредить слизистую носа. «Соответственно, признаков причинения вреда здоровью не усматривается», - говорится в заключении.Но суд решил, что не М. должен доказывать вину врачей, а наоборот, «Диагрупп» обязан представить доказательства, что невиновен.«Однако ответчиком не было представлено доказательств, подтверждающих отсутствие его вины в оказании истцу медицинской помощи, не соответствующей установленным порядкам и стандартам», - говорится в решении Железнодорожного суда.Однако М. такой расклад не устроил и он подал апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии. В заявлении рассказал, что с решением первой инстанции не согласен.«Указывает, что ответчиком представлены заведомо ложные данные в документе «копия осмотра отоларинголога Г.», ранее на судебном заседании врач К., непосредственно проводивший процедуры промывания, подтвердил, что обоняние пропало именно из-за проводимой процедуры, получения истцом химического ожога. Отмечает, что, вопреки представленным ответчиком документам, после процедуры врач не пытался откачать электроотсосом введенный препарат и игнорировал просьбу истца промыть нос фурацилином. Кроме того, суд не учел дачу ложных показаний ответчиком, не отреагировал на подделку документов, представленных ответчиком, а также не учел, что отсутствие необходимого препарата и промывание иным препаратом это вина ответчика», - описал он свою позицию.Верховный суд внимательно разобрал ситуацию и решил не менять вердикт первой инстанции. Таким образом, М. за оказанную ему «помощь» получил более чем в 100 раз меньше, чем рассчитывал.Подобные конфликты с частными клиниками случаются не так уж и часто. В отличие от постоянных судебных тяжб пациентов с государственными медицинскими учреждениями. Почти параллельно с историей М. в судах республики рассматривалось еще одно дело. В котором ответчиком была Иволгинская центральная районная больница (ЦРБ).Требования истца Д. были на порядок скромнее. Он настаивал на выплате ему утраченного заработка – около 90 тыс. рублей, а также штрафа в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» и компенсации расходов на юриста в сумме 20 тыс. рублей.В суде он рассказал, что какое-то время назад получил травму, с которой его доставили в Иволгинскую ЦРБ. Сначала попал в руки хирурга. Который, по мнению Д., допустил «лечебно-тактическую ошибку». После того как стало понятно, что что-то идет не так, мужчина обратился к травматологу-ортопеду. Который, так же как и хирург, «допустил лечебно-тактическую ошибку», уверен истец. Третий врач, тоже хирург, оказался под стать своим коллегам и снова ошибся – так считает Д.«Таким образом, все врачи оказали медицинскую услугу некачественно. Повреждения, причиненные истцу врачами, расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью человека», - приводит суд позицию истца.По этому делу даже возбуждалось уголовное дело, которое, правда, вскоре закрыли из-за истечения сроков давности.Причем суд по этому делу он уже выигрывал – тогда ему решено было выплатить утраченный заработок на срок установления инвалидности. Но теперь инвалидность установлена бессрочно. А значит, ЦРБ снова должна заплатить, решил Д.Представители Иволгинской больницы иск не признали. Заявив, что инвалидность установлена не из-за травмы или некачественного лечения, а «по сопутствующей патологии».Но, предвидя поражение, больница заранее просила снизить размер штрафа, «поскольку на данный момент у ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ» имеются финансовые трудности». Да и стоимость услуг юриста (20 тыс. рублей), по мнению представителей медучреждения, истцом завышена.Однако Иволгинский суд не внял доводам ЦРБ и удовлетворил иск Д. Правда Верховный суд после апелляции больницы изменил решение, исключив из него требование выплатить штраф. Но все остальные выплаты остались.Выходит, что некачественная медицина у нас не только государственного «пошива». Частные клиники, хоть и не так часто, но все же попадаются на некачественных услугах. С чем это связано - судить сложно. Но не исключено, что главная причина – кадровый голод в медицинской сфере. Ведь не секрет, что нехватка врачей – серьезная проблема, которую власти пытаются решить уже не первый год.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: pixabay.com