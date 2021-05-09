Заигрывание с самовольщиками сделало из Улан-Удэ большую деревню

Советник главы раскритиковал политику популизма, из-за которой произошло узаконение самовольно захваченных территорий



Советник главы Бурятии Александр Васильев подверг жесткой критике политику популизма, из-за которой в Улан-Удэ произошло узаконение самовольно захваченных территорий выходцами из других районов. В результате, по его словам, произошло «полное пренебрежение требованиями противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического и эпизоотического благополучия, беспрерывное увеличение выбросов вредных веществ в окружающую среду».



Превращение окраин Улан-Удэ в огромное деревянное «гетто» началось еще во времена правления мэра Улан-Удэ Геннадия Айдаева. Когда, начиная с 90-х годов, в окрестностях Улан-Удэ были захвачены огромные территории городских земель. А также примыкающие к городу пригородные районы: Иволгинский, Заиграевский и Тарбагатайский. Однако реальных мер по массовому сносу самовольно захваченных участков в 90-е и нулевые годы не предпринималось. Хотя остановить захваты можно было даже не массовым освобождением земельных участков от незаконных строений, а лишь демонстрацией твердого желания их сноса. Если бы тогда это было сделано и власти отреагировали бы на захваты должным образом, то и проблем с самоволками в Улан-Удэ не существовало бы в подобном масштабе.



Как, например, не существует в Иркутске, Красноярске или Казани. В Бурятии же ситуацию довели до такого состояния, что когда в «нулевые» захватчики земель уже стали многотысячным электоратом, политики начали с ними заигрывать. Кроме того, выделение земель под ДНТ, продажа земельных участков стали высокодоходным бизнесом, в который, судя по всему, были вовлечены и «верхи».



Ну и, наконец, узаконение самоволок позволяло рисовать рост ввода жилья по эксплуатации и отчитываться по этим показателям перед Москвой.



- На протяжении 20 лет на территории столицы Бурятии и прилегающих к ней районов продолжается абсолютно аномальная практика выделения земель под бесчисленные ДНТ, - сообщил Александр Васильев. - Администрация города, Минстрой и Минимущество при попустительстве Народного Хурала продолжают заигрывать с одной частью электората, одновременно все более и более ухудшая жизнь большей части горожан.



По словам советника главы, «с 2014 года идет процесс постоянного узаконения самовольных построек. Вначале разрешили узаконить самоволки, построенные до 1990 года. Затем самоволки, построенные до 2001 года. Потом - до 2010-го. И каждый раз это касалось тысяч домов и многих тысяч их жителей. И вот уже закон разрешает легализоваться тем, кто построился до 2015 года».



- В результате мы получили ухудшение экологии из-за роста загазованности и массу убогих домов и домишек при полном отсутствии градостроительного зонирования, - говорит он.



В числе проблем Васильев указал ухудшение транспортной, инженерной, социальной и рекреационной инфраструктуры. А также уничтожение остатков пригородных лесов в направлении Спиртзавод – Энергетик - Зверосовхоз, «ибо в остальных направлениях город стиснут хаотичной массой ИЖС».



Причем горожанам самовольщики принесли и проблему «перераспределения (в ущерб «старым» микрорайонам) и без того скудных средств муниципального бюджета, вызванное необходимостью вложений в инфраструктуру тысяч гектаров ИЖС».



В итоге чиновники сами себе создали проблему, а горожане вынуждены уезжать из города с аномально высокими уровнями загазованности в более комфортные и менее опасные для здоровья условия жизни города страны. Кроме того, рост числа самоволок создал и проблему нападений собак на людей, ведь в разросшемся частном секторе владельцы собак часто выпускают четвероногих «погулять», естественно, без намордников.



Как резонно отмечает Александр Васильев, «какой смысл при таком попустительстве мониторить качество атмосферного воздуха, экспериментировать с бездымным топливом, принимать законы, обязывающие предпринимателей подключаться к сетям централизованного теплоснабжения, тратить деньги на разработку Генеральных планов, принимать Правила землепользования и застройки и т. д.?».



Причем попустительство только поощряет нарушения, захваты городских земель даже ускорились. Как установили специалисты Управления Росреестра по РБ, в I квартале 2021 года выявлено 177 нарушений земельного законодательства, из них 77 нарушений - по фактам самовольного занятия. Это на 45% превышает показатель I квартала 2020 года.



Самовольное занятие земельных участков – самое распространенное нарушение земельного законодательства у жителей Бурятии, отмечают в ведомстве.



В мэрии Улан-Удэ во многом согласны с озабоченностью, высказываемой горожанами.



- В настоящее время численность частных домовладений в городе Улан-Удэ и агломерации составляет 67 724 дома. Такого количества частных домов нет ни в одном городе России. С точки зрения градостроительства мэрии досталось очень тяжелое наследство. Подобное число микрорайонов с низкой плотностью застройки крайне сложно обеспечить качественной транспортной, социальной, инженерной инфраструктурой.

И лишь с приходом мэра Игоря Шутенкова прекращена практика предоставления новых участков земель под застройку ИЖС и СНТ. Исключение составляют льготные категории жителей, - сообщает источник из мэрии Улан-Удэ.



Дмитрий Родионов, «Номер один».