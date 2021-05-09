Улан-удэнские автомобилисты отказались от милитаризма

В День Победы стикеры "Можем повторить" на машины почти никто не клеил



В этом году празднование 9 мая в Улан-Удэ прошло в более спокойном режиме, чем в 2019 году (прошлый год из-за пандемии проводился онлайн). Если парад боевой техники прошел на главной площади Улан-Удэ на высоком уровне, то вот большинство жителей столицы Бурятии предпочитали в встречать день окончания войны дома либо на дачах. Так, если в прошлые годы по улицам Улан-Удэ ездили и сигналили автомобильные кортежи, увешанные воинственными наклейками и флагами "1941-1945 - Можем повторить" и "На Берлин", то в этом году подобного ажиотажа не было.



- Да, все это наблюдалось в 2015 году к 70-летию Победы, когда годом ранее произошло присоединение Крыма к РФ и был патриотический подъем, можно сказать эйфория у людей, - говорит член Общественной палаты РФ Борис Данилов. - Сегодня те же автомобилисты мыслят уже немного по-другому, поскольку с тех пор произошло резкое ухудшение экономического положения людей и можно сказать холодильник победил политику.



Подобную позицию разделяет и улан-удэнский общественник Алексей Карнаухов.



- На фоне экономических проблем расклеивать свои машины воинствующими стикерами считается уже дурным тоном, - отмечает он. - К тому же, несмотря на пропаганду, большинство людей понимает, что страна в своём нынешнем состоянии отстала и уже фактически мало что может повторить. Например в космосе, большом спорте, автомобилестроении. По словам общественника сегодня необходимо "повернуться от глупой милитаристской риторике к внутренним проблемам в стране и начать активно вкладываться в экономику, чтобы повысить уровень жизни населения".



Фото: "Номер один"

