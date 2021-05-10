В Бурятии возбудили административное дело в отношении конкурсного управляющего

Она нарушала законодательство о банкротстве, не приняв меры по взысканию дебиторской задолженности



В Бурятии Северобайкальская межрайонная прокуратура выявила нарушение законодательства о банкротстве в деятельности конкурсного управляющего предприятия – должника.



Некоммерческая ассоциация, занимавшаяся эксплуатацией нежилого фонда, имеет задолженность по заработной плате в размере 856 тысяч рублей перед 8 работниками организации. Между тем, установлено, что конкурсным управляющим с момента открытия конкурсного производства меры по взысканию дебиторской задолженности не приняты, требования и исковые заявления к третьим лицам не предъявлены.



В связи с этим межрайонная прокуратура внесла представление в саморегулируемую организацию ассоциации арбитражных управляющих, по результатам рассмотрения которого конкурсный управляющий привлечена к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, межрайонным прокурором в отношении конкурсного управляющего возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве)». Дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде Бурятии, сообщили в прокуратуре республики.



Фото: «Номер один»

