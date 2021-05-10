В Бурятии нашли виновника лесного пожара

Нарушитель состоит на учете у врача-психиатра



В Бурятии в Курумканском районе вчера в 7 часов утра обнаружен лесной пожар. На его тушении работало 15 человек, использовалось три единицы лесопожарной техники. Пожар произошел из-за непогашенного костра. Вскоре сотрудниками полиции был найден и виновник возгорания - местный житель Курумканского района.



По словам мужчины, прогуливаясь по лесу, он увидел сломанные жерди. Он хотел убрать их, а потом решил сжечь вместе со своей одеждой. Мужчина развел костер, и не затушив его, ушел. Огонь перекинулся на лесную подстилку и прошёл 1,2 гектара.



Известно, что нарушитель состоит на учете у врача-психиатра. В отношении него составлен протокол по статье 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности». Дело находится на административном расследовании, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии



