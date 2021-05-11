Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 37 452

Всего выздоровели от коронавируса 36 162 жителя республики, трое – за минувшие сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 37 452. Это на 28 случаев больше, чем было в понедельник, 54% (19 982) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 867 человек, за минувшие сутки умерли двое человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 28 новых случаев коронавируса: 19 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1 341 человек.



В стационарах получает лечение 286 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 204. В отделениях реанимации находится 47 пациентов (из них старше 65 лет – 25), на ИВЛ – 24 пациента (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.



Амбулаторное лечение проходят 137 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 36 162 (+3) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 328 коек: занято – 286, свободно – 42 койки. Занятость коечного фонда составляет 87,2%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 619 человек, с нарастающим итогом – 960 992 человек.



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