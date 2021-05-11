11.05.2021
В Бурятии проверяют обстоятельства ДТП с участием полицейского

В Бурятии проверяют обстоятельства ДТП с участием полицейского

По результатам служебной проверки будет принято решение о дальнейшем прохождении службы сотрудника в органах внутренних дел

В МВД Бурятии проводится проверка по факту ДТП с участием сотрудника полиции. По предварительной информации, днем 10 мая сотрудник МВД в свой выходной день, следуя на личном автомобиле по автодороге Р-258 Иркутск-Чита, в 13 км от села Мухоршибирь при совершении обгона совершил столкновение с иномаркой. По результатам проведенного освидетельствования установлено, что сотрудник был трезв.

В результате ДТП двое пассажиров иномарки и один пассажир автомобиля сотрудника полиции получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

По результатам служебной проверки будет принято решение о дальнейшем прохождении службы сотрудника в органах внутренних дел, отметили в МВД.

Фото: МВД по Бурятии
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