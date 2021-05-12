В Татарстане сегодня траур

В Казани в результате стрельбы в гимназии погибли 9 человек, в их числе 7 детей, еще 21 человек доставлен в больницы



В Татарстане сегодня по решению Рустама Минниханова 12 мая объявлено днём траура, сообщает сайт президента республики. Рустам Минниханов поручил в срочном порядке организовать масштабную проверку всех образовательных учреждений республики, а также усилить меры безопасности. В школах Казани сегодня отменены занятия.



Стрелок задержан правоохранительными органами. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием. Рустам Минниханов поручил профильным службам провести комплексную проверку всех владельцев оружия в республике.



Также по поручению президента Татарстана правительство республики подготовит постановление по организации компенсаций. Семьям погибших будут выплачены 1 млн. рублей, людям с ранениями тяжелой и средней степени – 400 тыс. рублей, легкой степени – 200 тыс. рублей.



Ранее президент Татарстана посетил гимназию №175. Рустам Минниханов вошел в здание и обсудил ситуацию с представителями спецслужб.



Силовые структуры и медики действовали оперативно



Рустам Минниханов отметил организованные действия сотрудников правоохранительных органов и медицинских бригад. «Все службы - МВД, Росгвардия, МЧС, прокуратура, Следственный комитет - очень оперативно организовали работу. Быстро отреагировали санитарные службы. Всё было на высоком уровне», - сказал он. на школу в Казани, в результате к

Рустам Минниханов, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетили Детскую республиканскую клиническую больницу, куда поступили 18 школьников, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175.

Врачи доложили о состоянии детей, заверив, что все пациенты получают необходимую помощь. Рустам Минниханов навестил ребят в их палатах и пожелал им скорейшего выздоровления.



Вместе с тем, врачи оценивают как критическое состояние одного ребенка, пострадавшего в результате стрельбы в гимназии в Казани. Об этом



«На данный момент один 14-летний ребенок находится в критическом состоянии. У него проникающее огнестрельное ранение, пневмоторакс», - сказал собеседник агентства.

По его словам, ребенок не транспортабелен.



Российский Красный крест совместно со Сбером открыли сбор средств для пострадавших в результате нападения на школу в Казани. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале Общественной палаты (ОП) РФ.



«Мы берем на себя обязательства совместно с правительством республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия <...>. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного креста», - приводятся в сообщении слова председателя организации, члена ОП РФ Павла Савчука.



В публикации на сайте Российского Красного креста уточняется, что перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк.Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка или сайт Российского Красного креста redcross.ru, комиссия при переводе не взимается.



Дело сумасшедшего стрелка передано в центральный аппарат СКР



Молодой человек, который устроил стрельбу в казанской школе №175, не контактировал с родителями и съехал от них, сообщила во вторник в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.



«Молодой человек из так называемой благополучной семьи. Он учился в престижном вузе, который родители имели возможность оплачивать. Более того, он не так давно съехал от родителей, и ведь на что-то он как-то и где-то жил в отдельном жилье. То есть, с финансовой точки зрения семья благополучная, но на уровне личных отношений контакта у родителей с ребенком не было, и как раз из-за этого системного затяжного конфликта он от них и съехал. В общем-то они в последнее время даже не понимали, что с ним происходит», - сказала она.

люди.



Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о нападении на школу в Казани, в результате которого погибли люди, сообщает сайт СКР.



По предварительной информации, вооруженный совершеннолетний молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл там стрельбу. Нападавший задержан, его личность установлена – это местный житель 2001 года рождения.



Кроме того, по указанию главы Следственного комитета на место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) ведомства. Сотрудники ГУКа (КЦ) с применением необходимой техники окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления.



Александр Бастрыкин поручил дать всестороннюю правовую оценку всем обстоятельствам трагедии.



Фото: prav.tatarstan.ru В Татарстане сегодня по решению Рустама Минниханова 12 мая объявлено днём траура, сообщает сайт президента республики. Рустам Минниханов поручил в срочном порядке организовать масштабную проверку всех образовательных учреждений республики, а также усилить меры безопасности. В школах Казани сегодня отменены занятия.Стрелок задержан правоохранительными органами. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием. Рустам Минниханов поручил профильным службам провести комплексную проверку всех владельцев оружия в республике.Также по поручению президента Татарстана правительство республики подготовит постановление по организации компенсаций. Семьям погибших будут выплачены 1 млн. рублей, людям с ранениями тяжелой и средней степени – 400 тыс. рублей, легкой степени – 200 тыс. рублей.Ранее президент Татарстана посетил гимназию №175. Рустам Минниханов вошел в здание и обсудил ситуацию с представителями спецслужб.Рустам Минниханов отметил организованные действия сотрудников правоохранительных органов и медицинских бригад. «Все службы - МВД, Росгвардия, МЧС, прокуратура, Следственный комитет - очень оперативно организовали работу. Быстро отреагировали санитарные службы. Всё было на высоком уровне», - сказал он. на школу в Казани, в результате кРустам Минниханов, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетили Детскую республиканскую клиническую больницу, куда поступили 18 школьников, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175.Врачи доложили о состоянии детей, заверив, что все пациенты получают необходимую помощь. Рустам Минниханов навестил ребят в их палатах и пожелал им скорейшего выздоровления.Вместе с тем, врачи оценивают как критическое состояние одного ребенка, пострадавшего в результате стрельбы в гимназии в Казани. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских службах.«На данный момент один 14-летний ребенок находится в критическом состоянии. У него проникающее огнестрельное ранение, пневмоторакс», - сказал собеседник агентства.По его словам, ребенок не транспортабелен.Российский Красный крест совместно со Сбером открыли сбор средств для пострадавших в результате нападения на школу в Казани. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале Общественной палаты (ОП) РФ.«Мы берем на себя обязательства совместно с правительством республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия <...>. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного креста», - приводятся в сообщении слова председателя организации, члена ОП РФ Павла Савчука.В публикации на сайте Российского Красного креста уточняется, что перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк.Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка или сайт Российского Красного креста redcross.ru, комиссия при переводе не взимается.Молодой человек, который устроил стрельбу в казанской школе №175, не контактировал с родителями и съехал от них, сообщила во вторник в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.«Молодой человек из так называемой благополучной семьи. Он учился в престижном вузе, который родители имели возможность оплачивать. Более того, он не так давно съехал от родителей, и ведь на что-то он как-то и где-то жил в отдельном жилье. То есть, с финансовой точки зрения семья благополучная, но на уровне личных отношений контакта у родителей с ребенком не было, и как раз из-за этого системного затяжного конфликта он от них и съехал. В общем-то они в последнее время даже не понимали, что с ним происходит», - сказала она.люди.Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о нападении на школу в Казани, в результате которого погибли люди, сообщает сайт СКР.По предварительной информации, вооруженный совершеннолетний молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл там стрельбу. Нападавший задержан, его личность установлена – это местный житель 2001 года рождения.Кроме того, по указанию главы Следственного комитета на место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) ведомства. Сотрудники ГУКа (КЦ) с применением необходимой техники окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления.Александр Бастрыкин поручил дать всестороннюю правовую оценку всем обстоятельствам трагедии.Фото: prav.tatarstan.ru