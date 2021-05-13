Монголия на третьем месте в мире по темпам вакцинации от COVID-19

В стране ввели вознаграждение за полную вакцинацию от коронавируса









«Расходы на поощрение вакцинации составляют 100 млрд.тугриков (около 2,6 млрд. рублей), но, по мнению министра финансов и профорганизаций, один карантинный день без вакцины наносит ущерб экономике, как минимум, в таком же объеме. Мы стремимся как можно быстрее завершить вакцинацию населения.



Все еще много непривитых людей, что мешает снятию карантина и возобновлению экономической деятельности в стране, поэтому поощряем наших граждан, участвующих в добровольной и обязательной вакцинации. Исходя из этого, правительство решило предоставить денежное вознаграждение в размере 50 тысяч тугриков тем, кто привился вторым компонентом вакцин. Но, поскольку первая инъекция вакцин это самая важная, обсуждается вопрос вознаграждения также за получение и первой дозы», - сказал он.



Монголия на портале статистических данных Оксфордского университета «Our World In Data» занимает третье место в мире по процентной доле человек, получивших первую дозу вакцин от общей численности населения после Израиля и Великобритании. Если страна сохранит высокие темпы вакцинации, то в скором времени оставит Великобританию позади и быстро перейдет на вторую позицию в списке лидирующих стран мира по вакцинопрофилактике от коронавируса, отмечает МОНЦАМЭ.



Сейчас в Монголии прошли вакцинацию свыше 2,3 миллиона человек (первая инъекция 1,7 млн., вторая – свыше 634 тыс. человек) при общей численности населения Монголии чуть менее 3,3 млн.человек. Иными словами, вакцинацией охвачено более половины населения.



Общее число случаев коронавируса в стране, которая до начала нынешнего года сдерживала его наступление, практически полностью закрывшись от мира, сегодня превысило 47 тысяч. Более 37 тысяч больных выздоровели, 193 человека умерли.



Для сравнения.



Правда, обвинять власти республики в плохих темпах вакцинации не приходится, так как все зависит от поступления вакцин из федерального центра. А он, похоже, больше озабочен тем, как обеспечить «Спутником V» отечественные мегаполисы и зарубежные страны. В Бурятию, например, поступило 124 284 дозы вакцины «Спутник V» на почти миллионное население. Так что, до глухой российской провинции, видимо, пока недосуг. Причем, как слышится последнее слово в устном варианте (нет времени или просто не до нас грешных?) каждый может решать сам. Оглядываясь на Монголию...



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav В Монголии, где ввели вознаграждение за полную вакцинацию от коронавируса в размере 50 тысяч тугриков (около 1300 рублей), обсуждается вопрос о выплате вознаграждения также и тем, кто пока получил только первую дозу вакцины. Об этом заявил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, сообщает МОНЦАМЭ «Расходы на поощрение вакцинации составляют 100 млрд.тугриков (около 2,6 млрд. рублей), но, по мнению министра финансов и профорганизаций, один карантинный день без вакцины наносит ущерб экономике, как минимум, в таком же объеме. Мы стремимся как можно быстрее завершить вакцинацию населения.Все еще много непривитых людей, что мешает снятию карантина и возобновлению экономической деятельности в стране, поэтому поощряем наших граждан, участвующих в добровольной и обязательной вакцинации. Исходя из этого, правительство решило предоставить денежное вознаграждение в размере 50 тысяч тугриков тем, кто привился вторым компонентом вакцин. Но, поскольку первая инъекция вакцин это самая важная, обсуждается вопрос вознаграждения также за получение и первой дозы», - сказал он.Монголия на портале статистических данных Оксфордского университета «Our World In Data» занимает третье место в мире по процентной доле человек, получивших первую дозу вакцин от общей численности населения после Израиля и Великобритании. Если страна сохранит высокие темпы вакцинации, то в скором времени оставит Великобританию позади и быстро перейдет на вторую позицию в списке лидирующих стран мира по вакцинопрофилактике от коронавируса, отмечает МОНЦАМЭ.Сейчас в Монголии прошли вакцинацию свыше 2,3 миллиона человек (первая инъекция 1,7 млн., вторая – свыше 634 тыс. человек) при общей численности населения Монголии чуть менее 3,3 млн.человек. Иными словами, вакцинацией охвачено более половины населения.Общее число случаев коронавируса в стране, которая до начала нынешнего года сдерживала его наступление, практически полностью закрывшись от мира, сегодня превысило 47 тысяч. Более 37 тысяч больных выздоровели, 193 человека умерли.Для сравнения. Как сообщал «Номер один» , в Бурятии по состоянию на 10 мая первым компонентом вакцины привито 93 584 человека. Завершили вакцинацию, получив два этапа прививок, 59 582 жителя Бурятии, то есть, лишь 6% населения. Между тем, ранее министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова объявила, что до июня 2021 года необходимо провакцинировать 40% населения.Правда, обвинять власти республики в плохих темпах вакцинации не приходится, так как все зависит от поступления вакцин из федерального центра. А он, похоже, больше озабочен тем, как обеспечить «Спутником V» отечественные мегаполисы и зарубежные страны. В Бурятию, например, поступило 124 284 дозы вакцины «Спутник V» на почти миллионное население. Так что, до глухой российской провинции, видимо, пока недосуг. Причем, как слышится последнее слово в устном варианте (нет времени или просто не до нас грешных?) каждый может решать сам. Оглядываясь на Монголию...Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav