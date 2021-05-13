В Забайкалье отец и сын заживо сожгли односельчанина в топке котельной

Они признаны виновными в убийстве с особой жестокостью и проведут в колонии по 16,5 лет каждый



В Забайкалье вынесен приговор жителям Петровск-Забайкальского района, отцу и сыну Кузнецовым, которые признаны виновными в «убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



Как установлено следствием и судом, 12 февраля 2020 года в ходе совместного распития спиртных напитков в котельной мебельного комбината «Рассвет» между 35-летним жителем села Баляга и 55–летним Кузнецовым произошла ссора. Вместе с сыном он избил потерпевшего, а затем, подавляя его сопротивление, подсудимые силой поместили потерпевшего в топку горящего отопительного котла. От полученных повреждений мужчина скончался.



После поступления сообщения о безвестном отсутствии мужчины следственные органы в рамках возбужденного уголовного дела об убийстве для раскрытия особо тяжкого преступления совместно с полицейскими провели комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, которые привели к установлению личностей подозреваемых.



Несмотря на непризнание подсудимыми вины в совершенном преступлении, следователи собрали и представили суду необходимую доказательственную базу, которая легла в основу обвинительного приговора. В частности, при осмотре места происшествия следователи обнаружили следы крови на отопительном котле. Результаты судебной экспертизы ДНК подтвердили, что кровь принадлежит потерпевшему.



Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 16,5 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, каждого из подсудимых должен выплатить по 2 миллиона рублей матери погибшего.



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