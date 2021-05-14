Максиму Бурчевскому присудили 150 тысяч за смерть дочери

Рассмотрение простого дела длилось в суде более года
Вчера Иволгинский районный суд вынес решение по иску Максима Бурчевского, отца погибшей в ДТП в селе Батурино Галины Бурчевской, к владельцу джипа «Тойота Ленд Крузер» 74-летнему пенсионеру Юрию Жалсанову. Именно на этом джипе, по версии следствия, экс-вице-спикер Хурала и бывший главный бурятский «единоросс» Баир Жамбалов 5 января 2020 года в селе Батурино совершил смертельный наезд.
Напомним, первоначально Максим Бурчевский подал три иска по 10 миллионов рублей к бизнесмену Галусту Пилосяну, Баиру Жамбалову и владельцу джипа «Тойота Ленд Крузер» Юрию Жалсанову. Речь идет о родственнике Баира Жамбалова, который, являясь владельцем автотранспортного средства повышенной опасности, передал его виновнику смертельного ДТП. Поскольку по ОСАГО ущерб не выплачен (джип не был застрахован), пострадавшая сторона имела право взыскать материальный ущерб с владельца автомобиля.
Однако недавно Бурчевский внезапно отказался от исков к Пилосяну и Жамбалову, не объяснив мотивы своего решения. А вот иск к Юрию Жалсанову отзывать не стал.
Как уже сообщал «Номер один», рассмотрения этого довольно простого дела по возмещению материального вреда по ДТП затянулось. В итоге спустя только более года суд вынес решение – иск удовлетворить частично. Как сообщил источник «Номер один», суд постановил взыскать с Юрия Жалсанова в пользу Максима Бурчевского 150 тысяч рублей. Будет ли истец обжаловать это решение, пока не известно.
Что касается уголовного дела в отношении Баира Жамбалова, то его рассмотрение продолжается в суде. Сегодня в 10 утра по делу состоится очередное заседание.
Фото: из личного архива семьи Бурчевских
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