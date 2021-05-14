Максиму Бурчевскому присудили 150 тысяч за смерть дочери

Рассмотрение простого дела длилось в суде более года





Вчера Иволгинский районный суд вынес решение по иску Максима Бурчевского, отца погибшей в ДТП в селе Батурино Галины Бурчевской, к владельцу джипа «Тойота Ленд Крузер» 74-летнему пенсионеру Юрию Жалсанову. Именно на этом джипе, по версии следствия, экс-вице-спикер Хурала и бывший главный бурятский «единоросс» Баир Жамбалов 5 января 2020 года в селе Батурино совершил смертельный наезд.