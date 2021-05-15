Интимные привычки

Зачем мы снимаем обнаженное фото и видео



В наше время интимными фото мало кого можно удивить. Однако одно дело – абстрактный незнакомец или незнакомка, снявшийся в эротической фотосессии или ролике, и совсем другое - когда героем съемки в стиле ню становится наш родственник или знакомый. Или известный, популярный человек, добившийся своего статуса отнюдь не обнаженными фотографиями. О том, почему и зачем мы делаем интимные фото, расскажет психолог-сексолог Оксана Огнева.



Родом из древнего мира



- Оксана Александровна, прежде чем говорить о причинах тяги к «голым» фотографиям, давайте поговорим о сексуальной культуре. Чем вызван интерес к откровенным фотосессиям и хоум-видео?



- Феномен изображения обнаженного человеческого тела известен с древних времен. Женское и мужское начало в генитальной символике было предметом поклонения.

Впервые фаллические символы обнаружены в начале неолита, после редко встречались в доисторические времена, и они, безусловно, были высоко символичны, показывали силу, мощь и фертильность мужчин.



- Если это явление существует так давно, почему же общество осуждает его?



- Интимные фото сейчас делают практически все, по крайней мере, очень многие люди. Казалось бы, это нормально, но мы осуждаем, когда сталкиваемся с этим. Существует убеждение, что фотографироваться голым – стыдно, общество бесконечно осуждает сексуальность, и этим мы обязаны именно запретительно-репрессивному периоду истории сексуальной культуры.



- Что такое сексуальная культура?



- Наиболее емкое определение сексуальной культуры, на мой взгляд, дается в книге «Социогенез сексуальности» С. Т. Агаркова, Е. А. Кащенко, но читают подобную литературу лишь узкий круг людей, связавших свою жизнь с сексологией как наукой. Я очень рада, что у меня есть возможность поделиться с широкой публикой знаниями, которые могут раздвинуть рамки мировоззрения и посмотреть на тему «Интимные фото и видео. Зачем и почему» не только в частных случаях, но и там, где речь идет об обществе в целом, об отдельных социальных группах в рамках исторического развития.



«Сексуальная культура есть часть общей культуры, способ утверждения в социокультурном окружении посредством полового поведения, направленного на продолжение рода, удовлетворение биосоциальных потребностей, гедонистических, нравственных, эстетических интересов, познавательных, коммуникативных, компенсаторных, созидательных запросов.



Данное определение трактует сексуальную культуру в широком смысле этого понятия, где сущность ее сводится к отношениям между мужчиной и женщиной, основывающимся на продолжении человеческого рода, социальном и духовном единстве людей как личностей, удовлетворении потребностей человека. Представляя собой единение «сексуальности» и «культуры» как многозначных явлений, этот социальный феномен сочетает такие элементы, как духовное и плотское в половых отношениях. При этом в первую очередь особое, приоритетное место уделяется любви».



Статьи не хватит для того, чтобы развернуть каждое из определений данной цитаты, поэтому сделаю акцент на ключевом моменте о том, что сексуальная культура это часть общей культуры, которая, в свою очередь, является совокупностью созданных человечеством материальных, духовных и социальных ценностей, функционирующих в качестве искусственных средств человеческой жизнедеятельности. Человеческая деятельность по определению является организованной активностью, осуществляемой по культурно установленным нормам и правилам.



Исходя из вышесказанного, уместно ли задаваться вопросом о том, зачем люди делают интимные фото и видео? Данное явление, в тех или иных формах его проявления: от наскальной живописи до современного цифрового формата, если рассматривать в рамках истории развития сексуальной культуры, было всегда, менялось лишь отношение к нему. Я помогаю своим клиентам найти ответы именно о том, как относиться к эму феномену. Моя задача - чтобы человек определил, сформулировал свое личное отношение к данному феномену и действовал исходя из личных убеждений, осознавая и принимая на себя ответственность за происходящее в его жизни. Не стоит искать простые ответы там, где речь идет о смыслообразующих жизнь вещах, таких как продолжение человеческого рода, социальное и духовное единство людей как личностей, удовлетворение потребностей человека и любви.



Часть интимных отношений



- Почему же мужчин и женщин так тянет снять то, что вроде бы не предназначено для чужих глаз?



- Очень условно пары можно разделить на две группы. Те, кто со знанием дела добавляет «перчика» в отношения. Это партнеры, у которых налажена сексуальная коммуникация и они понимают, что острота, яркие эмоции дают ощущение полноты и полноценности отношений. Уровень доверия в паре очень высокий, поэтому отправить интимное фото партнеру это не что иное, как демонстрация доверия, которое, в свою очередь, очень сильно укрепляет отношения. Доверие и ощущение безопасности — базовые ощущения, фундамент, на котором выстраиваются отношения.



И есть пары, в которых сексуальная коммуникация не налажена. И им проще скрывать свои истинные желания от партнера, предпочитая добирать их на стороне посредствам анонимной интимной переписки. Риск, конечно, дело благородное, но оправданна ли та цена, когда ложь бывает раскрыта и там, где могла быть крепкая семья, случается развод и девичья фамилия?



Почему еще? Мы настолько привыкли к видеосообщениям, что перестали видеть в этом нечто выходящее за грань нормы. Видео повсюду: в формате блогов, сообщений и других вариантов коммуникации. Снять видео — нет ничего проще, ведь у каждого есть смартфон с камерой. Отправить — нажать одну кнопку. Неудивительно, что люди используют эту опцию в разных областях жизни, даже в самой интимной.



Для кого-то фото и видеосъемка – это профессия. Если говорить о видео эротического характера, можно вспомнить фильм Жюста Жэкина «Эммануэль», ставший классикой европейского и мирового эротического кино. Снятый в конце ХХ века в 1974 году фильм имеет не просто большое значение для истории кинематографа, но и носит художественную и эстетическую ценность. Данная картина задала тон последующим фильмам этого жанра. По этой причине его можно считать культурным наследием.



И раз уж мы заговорили о художественной ценности, то мне вспоминается культурное наследие более ранних веков. Я уже цитировала Леонида Лиходеева в статье, опубликованной ранее «…Существует мудрый Рембрандт и неуемный Рубенс; грозный в своем смехе Рабле и веселый Бокаччо». Они боготворили красоту обнаженного тела.



Делают интимные фото и простые люди – любители секстинга. Секстинг – это интимная переписка с помощью электронных устройств. Сфотографировались без одежды и послали фото партнеру или объекту желаний. Речь, конечно, идет об обмене эротичными фотографиями по взаимному согласию, а не о навязчивой отправке своих изображений незнакомым людям и преследованиях.



Кто-то уверен, что технологии отбирают у нас фантазию и необходимость близости, кому-то такой способ общения помогает оживить многолетние отношения, другим – сохранить чувства на расстоянии или возбудить партнера до ближайшей встречи.



Секстинг повышает уровень доверия, чем гипотетически делает пару крепче. Взять хотя бы тот факт, что появляются общие «грязные» тайны - нечто, о чем известно только вам и вашему партнеру.



Также секстинг помогает изучить собственную сексуальность. Вам нравится ваше тело на фото? Что сделать, чтобы понравилось и вам, и вашему партнеру? Удаленность сексуальной коммуникации (впрочем, как и любая другая удаленность) позволяет расслабиться, подготовиться, обдумать следующий шаг.



Стал популярным и дикпик - разновидность секстинга: фотография мужского полового органа, отправляемая файлом на мобильный телефон или личным сообщением в социальных сетях. Часто этим «грешат» мужчины на сайтах знакомств. Женщины обычно не в восторге от таких фото.



Съемки в стиле ню также могут быть проявлением нарциссизма. Чем cамолюбование в эротические моменты так уж сильно отличается от стремления бесконечно делать селфи, позировать на камеру и потом собирать лайки, снова и снова любуясь наиболее удачными своими фотографиями?



Также тяга к съемкам своего тела может быть проявлением аутоэротизма. Снимать видео и пересматривать, любоваться своими сексуальными атрибутами — вполне логичное проявление аутоэротизма. В любом случае подобные действия не причиняют никому непосредственного вреда, они попросту относятся к тому, что мы привыкли считать личным, интимным.



Последствия самоизоляции



- Какие еще причины могут побуждать человека снимать себя?



- Немаловажное влияние оказала на общество пандемия коронавируса. Людям довольно продолжительное время приходилось ограничивать контакты, находиться дома, круг общения у многих резко сузился. Такие условия для большинства людей противоестественны, поскольку человек – существо социальное, ему необходимо испытывать эмоции.

Если в обычной жизни мы наполнялись эмоциями при личном контакте, то в пандемию оказались лишены этого, исчезла острота ощущений. Когда не хватает эмоций, впечатлений, падает выработка дофамина, исчезает радость жизни. Человек ищет компенсации, ему нужно пощекотать себе нервы, попереживать, получить эмоциональный выплеск.



Поэтому в период самоизоляции мы получили всплеск активности обмена интимными фото. Потребности интимного характера никуда не ушли, люди ушли на сайты знакомств, начали активно общаться и обмениваться интимными фото.



Бывает и так, когда публикация откровенных фотографий дает обратный эффект. Например, известный блогер зарабатывает на жизнь своими публикациями. Но внезапно охваты и просмотры начинают падать, соответственно, доходы тоже. Блогер ищет выход из ситуации и самым простым решением, что приходит на ум, становится публикация эротических фотографий. Подписчики начинают возмущаться, пишут язвительные комментарии о том, что блог превратился в порнографический, отписываются. У девушки в итоге случается нервный срыв, а Instagram блокирует ее аккаунт за деятельность, носящую порнографический характер.



- Давайте поговорим о том, безопасно ли отсылать интимные фото. Есть ли способы защитить свои фото от попадания в интернет?



- Каким бы надежным вам ни казался получатель, 100%-ной гарантии, что переписку не увидят посторонние, нет. Смартфон можно потерять или забыть, профили в соцсетях могут взломать, не говоря уже о случаях банальной невнимательности с коллегами или близкими. Контент эротического содержания: текст, фото или видео – дело серьезное. Прописные истины: делать это можно только с людьми, достигшими совершеннолетия (это обязательно нужно проверить), с кем у вас уже был сексуальный контакт или хотя бы взаимное понимание, что дело к тому идет. Риск нарваться на неприятности высок. Например, вероятность того, что ваши интимные послания или фото окажутся в Сети, довольно большая (более 20%, если верить исследованиям Института имени Кинси при Университете штата Индиана), об этом стоит помнить даже, что называется, в пылу страсти.



На самом деле способ защиты, с одной стороны, очень простой, а с другой - потребует от партнеров сил и желания для того, чтобы «острота» отношений сохранялась и без надобности не отправлять интимные фото и видео по Сети. Для этого в паре должна быть налажена сексуальная коммуникация и уровень доверия настолько высокий, что даже если интимная переписка станет общедоступной, то это никоем образом не повлияет на крепкие узы под названием любовь, связывающие партнеров.



Лариса Ситник, «Номер один»

Фото: pixabay.com