В Улан-Удэ растет спрос на экологичный и экономичный транспорт

С 2020 года на улан-удэнском авторынке на Приречной наметился мощный рост предложения гибридов



Продажи гибридных и электрических автомобилей в мире бьют рекорды - в 2021 году, по оценкам экспертов, они составят 16% от общих продаж легковых авто. Во многих странах уже определен четкий срок, когда автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) будут полностью запрещены. В Бурятии эта тенденция пока проявляется в основном в сфере подержанных автомобилей. С 2020 года на улан-удэнском авторынке на Приречной наметился мощный рост предложения гибридов (автомобилей с электромотором и ДВС).



Как известно, расходы на топливо в последние годы серьезно бьют по карманам автомобилистов и покупка гибридных, а еще лучше электрокаров, позволяет снизить потребление топлива или вообще забыть аббревиатуру АЗС. Неслучайно предложение гибридных автомобилей Toyota Prius в Улан-Удэ на площадке



Добавим, что гибридные электрические автомобили при торможении вырабатывают электроэнергию, которая накапливается в аккумуляторных батареях. И далее автомобиль двигается на электромоторе, что делает езду на них более экономичной. А при движении в автомобильных заторах, что не редкость в Улан-Удэ, они почти не потребляют бензин.



Эксперты полагают, рост спроса на гибриды в Бурятии - это сочетание нескольких факторов. Во-первых, все знают, что во многих странах через 15 - 20 лет автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания просто перестанут выпускаться, их заменят электрокары и гибриды. Во-вторых, как мы уже упоминали, эти машины позволяют существенно экономить дорожающее топливо. И, наконец, третий фактор - существенное удешевление подержанных японских автомобилей с гибридными двигателями в связи с более низкой ввозной пошлиной (на электрокары она вообще нулевая).



Например, Toyota Prius 2009 года выпуска с двигателем объемом в 1,5 литра (наиболее распространенные на авторынке модели) реализуется в Улан-Удэ среднем за 700 тыс. рублей. Что примерно на 10% дешевле машин такого же класса с двигателем 1,5 литра, как, допустим, Toyota Filder. Естественно, что с такой ценовой политикой гибриды получают преимущество. Кому не понравится нулевой расход топлива в пробках, нулевые выбросы выхлопных газов и бесшумное движение по городу? Экология становится модной темой.



Однако, как и во всем, есть нюансы.



- Рост предложения гибридов без пробега по РФ на нашем авторынке налицо, и тут трудно спорить с новыми веяниями. Но я здесь все же вижу больше результат действий продавцов, а не выгоду для покупателя, - говорит Сергей, автоэксперт с авторынка на улице Приречной. - Просто подержанные гибридные автомобили более выгодны для ввоза и продажи в Бурятии, и их, соответственно, продают под разговоры об экономии топлива.



Однако, по его словам, экономия по топливу получается лишь в теплый сезон. Поскольку в холодную погоду у гибридов в основном работает обычный двигатель ДВС, а электричество не расходуется. Кроме того, в салонах очень холодно зимой. Машины не приспособлены к эксплуатации в суровых климатических условиях. Но самое главное - аккумуляторные батареи на автомобилях, ввозимых в РФ, обычно имеют уже ограниченный ресурс. Замена же аккумуляторной батареи очень дорога. Поэтому, если она вдруг выйдет из строя, то вся экономия уйдет на ремонт.



Не случайно более свежие модели автомобилей гибридов продаются уже существенно дороже однотипных автомобилей того же года с обычным двигателем внутреннего сгорания.



Тем не менее замена автомобилей с ДВС на экологичный транспорт будет постепенно нарастать. Так, в Бурятии уже около 20% продаваемых подержанных автомобилей Honda имеют гибридные установки. Большое значение придается и ежегодному снижению стоимости литий-ионных аккумуляторов, увеличению их ресурса и мощности. В какой-то момент автомобили с традиционным двигателем станут заметно дороже гибридных и тогда произойдет резкий рост предложений гибридов и электрокаров. Такая тенденция в перспективе позволит снизить уровень автомобильных выхлопов на улицах Улан-Удэ.



Дмитрий Родионов, «Номер один». Продажи гибридных и электрических автомобилей в мире бьют рекорды - в 2021 году, по оценкам экспертов, они составят 16% от общих продаж легковых авто. Во многих странах уже определен четкий срок, когда автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) будут полностью запрещены. В Бурятии эта тенденция пока проявляется в основном в сфере подержанных автомобилей. С 2020 года на улан-удэнском авторынке на Приречной наметился мощный рост предложения гибридов (автомобилей с электромотором и ДВС).Как известно, расходы на топливо в последние годы серьезно бьют по карманам автомобилистов и покупка гибридных, а еще лучше электрокаров, позволяет снизить потребление топлива или вообще забыть аббревиатуру АЗС. Неслучайно предложение гибридных автомобилей Toyota Prius в Улан-Удэ на площадке www.drom.ru превышает 200 единиц, а ведь еще недавно это число измерялось десятками. Растет предложение автомобилей и на традиционном улан-удэнском авторынке.Добавим, что гибридные электрические автомобили при торможении вырабатывают электроэнергию, которая накапливается в аккумуляторных батареях. И далее автомобиль двигается на электромоторе, что делает езду на них более экономичной. А при движении в автомобильных заторах, что не редкость в Улан-Удэ, они почти не потребляют бензин.Эксперты полагают, рост спроса на гибриды в Бурятии - это сочетание нескольких факторов. Во-первых, все знают, что во многих странах через 15 - 20 лет автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания просто перестанут выпускаться, их заменят электрокары и гибриды. Во-вторых, как мы уже упоминали, эти машины позволяют существенно экономить дорожающее топливо. И, наконец, третий фактор - существенное удешевление подержанных японских автомобилей с гибридными двигателями в связи с более низкой ввозной пошлиной (на электрокары она вообще нулевая).Например, Toyota Prius 2009 года выпуска с двигателем объемом в 1,5 литра (наиболее распространенные на авторынке модели) реализуется в Улан-Удэ среднем за 700 тыс. рублей. Что примерно на 10% дешевле машин такого же класса с двигателем 1,5 литра, как, допустим, Toyota Filder. Естественно, что с такой ценовой политикой гибриды получают преимущество. Кому не понравится нулевой расход топлива в пробках, нулевые выбросы выхлопных газов и бесшумное движение по городу? Экология становится модной темой.Однако, как и во всем, есть нюансы.- Рост предложения гибридов без пробега по РФ на нашем авторынке налицо, и тут трудно спорить с новыми веяниями. Но я здесь все же вижу больше результат действий продавцов, а не выгоду для покупателя, - говорит Сергей, автоэксперт с авторынка на улице Приречной. - Просто подержанные гибридные автомобили более выгодны для ввоза и продажи в Бурятии, и их, соответственно, продают под разговоры об экономии топлива.Однако, по его словам, экономия по топливу получается лишь в теплый сезон. Поскольку в холодную погоду у гибридов в основном работает обычный двигатель ДВС, а электричество не расходуется. Кроме того, в салонах очень холодно зимой. Машины не приспособлены к эксплуатации в суровых климатических условиях. Но самое главное - аккумуляторные батареи на автомобилях, ввозимых в РФ, обычно имеют уже ограниченный ресурс. Замена же аккумуляторной батареи очень дорога. Поэтому, если она вдруг выйдет из строя, то вся экономия уйдет на ремонт.Не случайно более свежие модели автомобилей гибридов продаются уже существенно дороже однотипных автомобилей того же года с обычным двигателем внутреннего сгорания.Тем не менее замена автомобилей с ДВС на экологичный транспорт будет постепенно нарастать. Так, в Бурятии уже около 20% продаваемых подержанных автомобилей Honda имеют гибридные установки. Большое значение придается и ежегодному снижению стоимости литий-ионных аккумуляторов, увеличению их ресурса и мощности. В какой-то момент автомобили с традиционным двигателем станут заметно дороже гибридных и тогда произойдет резкий рост предложений гибридов и электрокаров. Такая тенденция в перспективе позволит снизить уровень автомобильных выхлопов на улицах Улан-Удэ.Дмитрий Родионов, «Номер один».