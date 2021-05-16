До Бурятии добралась мода на ретроавтомобили

Восстановленный 70-летний «ГАЗ» в Улан-Удэ продают за несколько миллионов

К мастерам реконструкции стоят в очереди желающие заполучить «Волгу» из советских фильмов. Что движет автолюбителями старины, узнавал журналист «Номер один».Этот автомобиль с узнаваемым профилем можно найти в каждой второй военной ленте. Первые работы над созданием легендарной модели «ГАЗ» с литером «Эм» начались в 1933 году, и уже в январе 1934 года появились первые предсерийные образцы модели. Госприемку этот автомобиль прошел самую высшую. В марте 1936 года машину осмотрели Иосиф Сталин, Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов и Григорий Орджоникидзе. Машина им понравилась. В 1936 году началось серийное производство, «Эмка» заменила на конвейере модель «ГАЗ-А».В Улан-Удэ есть несколько моделей, сохранившихся в хорошем состоянии. Одну из них привез иркутский автолюбитель Алексей Андрюшин.- «Эмку» я долго искал, нужный аппарат нашел в Нижнем Новгороде. Этот «ГАЗ» - 41-го года. Конечно, их было выпущено более 60 тысяч, но осталось меньше сотни. Для меня «Эмка» уже стала членом семьи, я столько сил и денег в нее вложил. Уже жена ревнует, - рассказывает Алексей.Несколько раз автомобиль пытались купить монголы, но Алексей пока отказывается.- Это же машина времени. На ней ездили партийные боссы, директора заводов, военачальники. Представьте, чтобы купить ее простому смертному, нужно было получить по месту работы хорошую характеристику и, конечно же, заплатить. Машина продавалась за 10 000 рублей при средней зарплате в 350 рублей! Ну как я продам ее, - делится он.Именно ностальгия по молодости толкнула на покупку «Волги» Николая, еще одного улан-удэнца. В его руках оказался 47-летний ржавый экземпляр, который можно было похоронить на свалке. Однако умелец сам решился восстановить ретроавтомобиль из любви к советскому автопрому: в его гараже уже стоят две «Волги», «Победа» и «ЗИМ».– Конечно, по сравнению с современными автомобилями, в ней гораздо меньше комфорта: ни гидроусилителя руля, ни климат-контроля. Но она легкая в управлении, как «шестерка». И, самое главное, ощущения в ней другие, когда едешь. Это как опять попасть в мою молодость на машине времени, – улыбаясь, рассказывает мастер.По городу Николай на «Волге» не выбирается из-за лихачей на дороге: «влетят, потом не хватит денег на ремонт».– Запчасти я искал по всяким барахолкам, привозил из Иркутска и других городов. Даже салон отреставрировать – это целая проблема. Тот дерматин уже не выпускают, искал подобный, делал на заказ, зато сиденья оригинальные, – говорит Николай.Свой ретромобиль он продает за 330 тыс. рублей, и самыми реальными покупателями были монголы.– Хотели купить раритет и вывезти, но из-за кризиса спрос упал. А так можно на ней свадьбы катать, как на той же «Победе». Но «Волга» – она для души, – отмечает Николай.Особое место в гараже занимает «Победа». «ГАЗ М-20» 1953 года в хорошем состоянии и на ходу, цвет папирус - один из редких для ретромобилей той эпохи: «Долго искал оригинальную облицовку радиатора, на колесах - родные колпаки. Салон - ручная работа, для диванов использовал шиншиллу и велюр».Как отмечает автолюбитель, желающие обладать «Победой» должны набраться терпения и быть готовыми к выезду в другие регионы — в своем, возможно, подобрать нужный экземпляр не удастся. О кабриолете можно забыть сразу — если в продаже и попадается, то будто бы в расчете на особых ценителей, которые могут потратить годы жизни на его поиск и ожидание. А вот «вездеходы» «М72» бывают, но на момент подготовки материала их на всю страну продавалось несколько штук. Другое дело, что за «Победу» не ломят бешеных цен. Если в свою бытность на конвейере она стоила 16 тыс. рублей при средней зарплате около 500, то теперь с этим проще.Легендарный «ГАЗ-21» цвета ультрамарин – настоящий «головозаворачиватель». Именно таким раритетом 1964 года выпуска владеет улан-удэнец Андрей. Интересно, что на столь необычный выбор его толкнула ностальгия.– «ГАЗ-21» – это моя первая машина. Я только окончил университет в 1997 году и пополам с родителями взял «Волгу». Года три я владел ею, потом продал, а недавно увидел такую в Томске. Там умелец ее разобрал, прогрунтовал, все починил и перекрасил – я увидел - и у меня глаза загорелись. Пригнал из Томска и поставил в гараж, пока стоит на транзитных номерах, – рассказывает Андрей.В Томске этот автомобиль 1963 года выпуска оценили в смешные 100 тысяч. Причина – большое количество советских моделей и доступность оригинальных запчастей. В Улан-Удэ владелец машины поставил новый ценник – 540 тысяч.– Продавать я, в принципе, ее не собираюсь, летом поставлю номера и буду ездить. «Волга» – это стиль жизни, я вырос на фильме «Берегись автомобиля», тем более моя первая ласточка. Она же вечная, даже детям достанется в наследство. По выходным буду кататься на Байкал, – признается мужчина.По словам Андрея, расход у «Волги» колеблется в пределах 10–15 литров.– 80 километров спокойно идет, как корабль, но больше идти уже страшно, при сотне ощущения - как 160 км/час на иномарке. А больше ей и не надо, – говорит владелец.Андрей Шевченко, «Номер один».