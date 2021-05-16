В Бурятии зарегистрировано 40 новых случаев коронавируса

Скончалось двое больных



На утро 16 мая в Бурятии зарегистрировано 40 новых случаев COVID-19. Из них 29 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



54 % (20 091) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 1412 человек. Амбулаторное лечение проходят 104 пациента с COVID-19.



15 мая умерло 2 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



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