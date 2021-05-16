В Бурятии 17 мая прогнозируют высокий класс пожарной опасности

4 класс объявлен в семи районах республики



По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» 17 мая в Баргузинском, Джидинском, Закаменском, Селенгинском, Курумканском, Северо-Байкальском и Тункинском районах ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



Напомним, на период особого противопожарного режима введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесного фонда в соответствии с лесным законодательством.



Фото: "Номер один"

