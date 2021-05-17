Главе Прибайкальского района вынесено предписание за многолетнее бездействие

В Гремячинске школьники десятилетиями учились в аварийном здании, которое рушилось на глазах



Гремячинская сельская школа, в которой сейчас обучается 134 ребенка из окрестных сел Прибайкальского района, основана более 80 лет назад. Она имеет два корпуса. Спортзал и столовая находятся от них через дорогу в других зданиях. Как сообщает Общероссийский народный фронт в Бурятии, один из учебных корпусов капитально отремонтировали в 2010 году после того, как здание начало рушиться буквально на глазах.



- Был случай, когда потолок упал в кабинете, и перекосилась стена, по счастливой случайности тогда никто не пострадал. В 2017 году был построен теплый туалет внутри другого учебного корпуса, который капитально не ремонтировался несколько десятилетий, - уточнили в ОНФ.



В начале февраля текущего года ОНФ провели рейд по оценке состояния здания Гремячинской средней школы. Было установлено, что в конце 2020 года администрация района направила в адрес минобрнауки Бурятии неполное финансово-экономическое обоснование строительства новой школы. Новую заявку на разработку проектно-сметной документации чиновники района направили в министерство в конце апреля. В апреле районной комиссией была проведена экспертиза, которая признала ветхий корпус школы аварийным.



- После обращения общественников в прокуратуру Прибайкальского района районное управление образования получило предписание о прекращении эксплуатации аварийного здания и обеспечения безопасности детей, - добавили «фронтовики».



Кроме того, в связи с обстоятельствами, в адрес главы Прибайкальского района вынесено предписание по факту длительного бездействия и отсутствия бюджетной заявки в профильное республиканское ведомство



- Мы направили администрации Прибайкальского района запрос, в котором попросили принять меры и не допустить создания третьей учебной смены, а также обеспечить нормальные условия обучения, учитывая возможную длительность в решении вопроса по строительству нового здания школы. Дополнительно попросили рассмотреть возможность использования под учебные кабинеты помещений иных социальных учреждений села, таких как библиотека, культурный центр и других, - рассказывает эксперт ОНФ Александр Гусев.



фото: ОНФ