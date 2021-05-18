В Бурятии районные власти ответят за ветхую школу в селе Гремячинск

Началась доследственная проверка, которая даст правовую оценку бездействию местных чиновников
В Бурятии началась доследственная проверка причин аварийного состояния здания старой школы в селе Гремячинск, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
На сайте ряда новостных сетевых изданий размещены публикации, в которых приведены сведения о бездействии должностных лиц органов местного самоуправления, которые в конце прошлого года сформировали неполное финансово-экономическое обоснование строительства новой школы в этом селе, несмотря на аварийное состояние здания старой. Кроме того, длительное время не принимались другие меры, чтобы решить проблему безопасного и нормального обучения детей.
В итоге, эксплуатация аварийного здания школы прекращена. В настоящее время занятия для школьников проходят лишь в одном корпусе, в котором отсутствуют необходимые для полноценного обучения помещения, в том числе, теплый туалет.
Причиной доследственной проверки стало то, что в публикациях содержались сведения о халатности должностных лиц органов местного самоуправления, повлекшей нарушение прав школьников на доступное образование. «В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, и бездействию местных чиновников будет дана объективная правовая оценка», - отметили в Следственном управлении.
Как сообщал «Номер один», ранее в адрес главы Прибайкальского района вынесено предписание прокуратуры по факту длительного бездействия и отсутствия бюджетной заявки в профильное республиканское ведомство. Гремячинская сельская школа, в которой сейчас обучается 134 ребенка из окрестных сел Прибайкальского района, основана более 80 лет назад.
Фото: buryatia.sledcom.ru
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