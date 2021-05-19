«Топили в Байкале, били шокером»

Жители Выдрино жалуются на полицейский беспредел



Поселок Выдрино Кабанского района. Все началось в ночь с 14 на 15 мая, когда, по словам местных полицейских, кто-то проник в здание опорного пункта полиции, взломав запасную дверь. Поиск виновных лиц шел чрезвычайно активно и решительно. С этого момента все происходящее местные жители называют полицейским произволом. В то время как в МВД по РБ абсолютно все обвинения в свой адрес считают обычным поклепом. «Номер один» пытался разобраться в этой странной истории.



Взломали опорный пункт



В ночь с 14 на 15 мая неизвестные, взломав запасную дверь, проникли в здание опорного пункта полиции в селе Выдрино. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК РФ. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, подозреваемых в совершении указанного противоправного деяния, сообщили нам в пресс-службе МВД по РБ.



А вот что об оперативно-розыскных мероприятиях рассказывают жители поселка Выдрино. По горячим следам полицейские взяли четверых местных парней. Кого-то даже увезли прямо с рабочего места, доставив в опорный пункт. Никому из них о причине задержания ничего не говорили – мол, все объясним в участке. Правда, по словам родителей задержанных парней, на беседу или «объяснение» все происходящее мало напоминало.



- Моего сына били несколько часов подряд. Сначала в 9 утра сотрудник местной ГБР оглушил Ивана прикладом автомата по голове, надел наручники, увез к себе в офис. Потом туда приехали полицейские. И все продолжилось. Сына увезли на Байкал, заставили раздеться догола, закинули в ледяную воду. Потом вытаскивали, избивали и снова топили. Пинали ногами, закидывали в воду, били шокерами. Когда были в самом опорном пункте полиции – надевали на голову пакет, душили. Иван несколько раз терял сознание, а когда приходил в себя, они снова душили. И так по несколько раз. Эта экзекуция продолжалась очень долго. При этом полицейские были пьяны, - рассказывает Олег Климашевский, житель поселка Выдрино.



По словам отца задержанного парня, издевательства были самые разные, но те, кто пытал, преследовали единственную цель – чтобы молодые люди сознались в погроме опорного пункта полиции. Парни брать на себя вину в том, чего не делали, никак не хотели.



Запугали и отпустили



Ольга Павлова, мама еще одного задержанного парня – Алексея, рассказывает, что и ее сына задержали по непонятной причине и продержали в опорном пункте почти до четырех часов ночи.



- 15 мая, в субботу, к моему сыну на работу приехали полицейские. Он дорожник, делает трассу федеральную. Забрали сына прямо с работы, ничего не объяснив. Потом, когда я Алеше звонила, трубку уже никто не брал. Тогда поехала сама в этот опорный пункт в Выдрино, где держали сына, - вспоминает Ольга.



Полицейские ее внутрь не пропустили, объяснять причину задержания опять-таки отказались.



- Ночью возле опорного пункта стояли несколько родителей, внутрь нас не пускали. До полчетвертого ночи мы простояли на улице. Сквозь окна, забитые досками, я слышала приглушенные крики, грохот, но на все мои требования показать сына никто не отвечал. Мы все, родители, почувствовали от полицейских сильный запах алкоголя. Разговаривали они с нами нагло, грубо. Моя сестра снимала на камеру одного полицейского, попросила его представиться, сказала, что от него разит перегаром. Но он стал отворачиваться от камеры и имени своего так и не назвал, - говорит жительница Выдрино.



Под утро вышедший из опорного пункта Алексей не сразу рассказал о том, что с ним происходило внутри. Как поясняет Ольга, его очень сильно запугали. Только позднее мать узнала, что ее сына хотели головой искупать в унитазе и всячески унижали, заставляя дать нужные показания.



- Потом мне рассказал другой парень, тоже бывший там, что ему плевали в лицо, били, угрожали изнасиловать. Я понимаю, что они хотят узнать правду, но не такими же зверскими способами. Они нам говорят, мол, ваши дети – отморозки. А вы сами-то не отморозки, если так относитесь к людям? – возмущена Ольга Павлова.



Рассказала нам свою историю еще одна местная жительница Ольга Мухачева. Она считает, что тот самый взлом опорного пункта сейчас «хотят повесить» на ее сына, притом что он, по ее словам, в это время находился дома.



- В ночь с 14-го на 15-е мой сын был дома. Но мне сказали, что я заинтересованный свидетель – мать и поэтому мои слова ничего не значат. Четверых ребят забрали и продержали до трех ночи. Полицейские их просили, чтобы они указали на моего сына. Даже послали одного из парней за ним. Сейчас сына прячу, знаю, что разбираться по справедливости там не станут, тем более что он три года назад освободился из тюрьмы, - считает Ольга.



Родители задержанных парней подтверждают, их дети говорили о том, что они должны были указать на Мухачева или признаться самим в совершенном преступлении.



Кто поможет?



Тем временем в МВД по РБ информацию о пытках со стороны полицейских опровергают.



Утверждать наверняка, совершал ли кто-то из парней вменяемое им преступление или нет, решать не нам. Но понятно, что даже в случае положительного ответа на этот вопрос действовать надо в рамках закона. В данном случае, по словам родителей парней, все происходящее напоминало извращенные, пьяные развлечения людей, уверенных в своей безнаказанности.



Жители Выдрино обратились за помощью к адвокату Виктору Лапердину. Он считает, что налицо уголовно-наказуемое преступление.



- Ко мне обратились родители нескольких парней – жителей поселка. Я считаю, что здесь идет речь о 286-й статье УК РФ (превышение должностных полномочий). На сотрудников полиции нужно возбудить уголовное дело, - уверен адвокат.



Сейчас некоторые из пострадавших от побоев освидетельствовали следы от насилия в медучреждении Слюдянки. Обращаться в Кабанск, по месту жительства, родители считают занятием бесполезным, намекая на здешние связи.



- Следы от побоев зафиксированы. Сделаны снимки, рентген. У сыны ушибы на голове, синие ноги, отбиты колени, следы от шокера на спине и т. д. – все это врачами исследовано, записано, - говорит Олег Климашевский.



Жители Выдрино также обратились с жалобой в СУ СК по Бурятии.



18 мая в СУ СК по Бурятии по телефону поступили две жалобы. По каждому из обращений дежурными составлены рапорта, которые будут направлены в следственный отдел по Кабанскому району для доследственной проверки, сообщили «Номер один» в пресс-службе СУ СК по Бурятии.



Если рассказы родителей о пытках подтвердят надзорные органы, то эта скандальная история снова набросит тень на всех полицейских, в том числе и на тех, кто несет службу добросовестно.



Василиса Шишкина, «Номер один».

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