Школьники Улан-Удэ выиграли 17 наград Всесибирской олимпиады по математике

Теперь многие из них смогут стать учениками школы для одаренных детей в Новосибирске



В Новосибирске подвели итоги заключительного этапа ежегодной Всесибирской олимпиады школьников – самой масштабной предметной олимпиады за Уралом. В числе победителей и призёров по разным предметам — 21 старшеклассник из Улан-Удэ, некоторые из них смогут побывать в Летней школе для одаренных детей в новосибирском Академгородке.



Всего в этом году участниками олимпиады стали 27 646 человек, 6 876 из них дошли до финала. Призёрами и победителями финального этапа стали 1 642 участника.

Школьники из Республики Бурятия в этом году получили 21 диплом призёров и победителей. Больше всего наград бурятские старшеклассники завоевали на олимпиаде по математике — 17 призовых мест. По две награды школьники получили на олимпиадах по физике и химии.



Победителями и призерами олимпиады стали ученики семи школ Улан-Удэ. Это лингвистическая гимназия №3, музыкально-гуманитарный лицей, гимназия №33, средние школы Улан-Удэ №21 «Байкальская перспектива», №32, №45 и №2.



При этом четверо школьников набрали на олимпиаде самые высокие баллы из возможных. Так, Арсалан Базаров стал абсолютным победителем по математике среди восьмиклассников, Борис Молонов показал лучший результат по этому же предмету среди 9-х классов, а Дмитрий Минеев становится лучшим по математике второй год подряд. На олимпиаде по физике 50 из 50 возможных баллов набрал Игорь Манзанов.



Всесибирская открытая олимпиада школьников (ВООШ) — самая масштабная предметная олимпиада для старшеклассников за Уралом. Олимпиаду проводит Специализированый учебно-научный центр Новосибирского госуниверситета (СУНЦ НГУ – новосибирская физматшкола) по профильным предметам: информатике, химии — олимпиады 1 уровня в официальном Перечне РСОШ, физике, математике, биологии — олимпиады 2 уровня, а также по астрономии — олимпиада 3 уровня.

Олимпиада проводится в три тура: два отборочных и один заключительный, на который приглашаются призеры и победители отборочных этапов. Ежегодно олимпиадные площадки открываются в регионах Сибири. Дальнего Востока, а также в Центральной России, на Урале, в Поволжье и в Казахстане. В 2020 и 2021 учебном году из-за ограничений, связанных с COVID-19, от проведения олимпиады вынуждены были отказаться некоторые крупные площадки. В этой ситуации многие школы, ранее не участвовавшие в олимпиаде, открыли площадки для своих учеников.



Призеры и победители, учащиеся в 8, 9 и 10 классах, могут получить приглашения в Летнюю школу, которую СУНЦ НГУ проводит в августе в Академгородке. Победители заключительного этапа, оканчивающие 8, 9 и 10 класс, также имеют право на внеконкурсное поступление в СУНЦ НГУ. Ученики выпускных классов, ставшие призерами и победителями олимпиад из Перечня РСОШ, могут рассчитывать на льготы при поступлении в российские вузы (согласно критериям, установленным учебными заведениями).



СУНЦ НГУ — специализированная физико-математическая и химико-биологическая школа-интернат для одаренных детей в новосибирском Академгородке. В настоящее время в СУНЦ НГУ учатся более 500 учащихся 9 — 11-х классов из разных регионов России и Казахстана. Учащиеся занимаются по вузовской системе (ходят на лекции и семинары, дважды в год сдают сессию) и углубленно изучают точные и естественно-научные предметы. Преподаватели школы - действующие сотрудники Российской академии наук. Практически все 100 % выпускников школы успешно поступают в вузы. В 2020 году СУНЦ НГУ занял шестое место в рейтинге 300 лучших школ России агентства RAEX по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны, и возглавил топ-20 лучших школ Сибирского федерального округа.



фото: пресс-служба СУНЦ НГУ

